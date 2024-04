ISW předpověděl ruskou reakci na schválení pomoci. Ukrajinu čekají složité týdny

ISW v pravidelné zprávě uvedl, že pokud ruské jednotky zesílí útoky před dodávkami nové americké pomoci, bude se situace na frontě s největší pravděpodobností nadále zhoršovat. Zmínil přitom, že už nyní je na některých místech patrná zvýšená aktivita ruských invazních jednotek. Kromě nedostatku zbraní a munice na ukrajinské straně k tomu napomáhá i abnormálně suché počasí.

Američtí experti zároveň napsali, že není pravděpodobné prolomení frontové linie, protože Rusové za uplynulého půl roku dosáhly jen na taktické úspěchy. Podle odborníků se dá očekávat, že invazní jednotky se budou soustředit zejména na místa, kde se ukrajinská obrana zdá být zranitelná. Jde například o oblasti západně od Avdijivky či města Časiv Jar.

"Hrozba operačně významného ruského postupu v nadcházejících týdnech přetrvává, i když ukrajinské velení může nyní cítit větší volnost podstoupit krátkodobá rizika s ubývajícími zásobami, aby takovému postupu zabránilo, když ví, že brzy dorazí další materiál," konstatoval institut.

ISW se zároveň domnívá, že Moskva zohlední schválení americké pomoci při plánování rozsáhlé ofenzivy, která by měla začít v červnu. Situace Kyjeva by se do té doby měla výrazně vylepšit.

Sněmovna reprezentantů v pátek schválila balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 61 miliard dolarů. Pro schválení balíku pomoci bylo 310 kongresmanů. Proti bylo 112 členů sněmovny, šlo výhradně o členy republikánské strany. Návrh čeká ještě projednání v Senátu, kde by měl hladce projít.