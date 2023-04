Itálie stanovila podmínky, za nichž může dál fungovat ChatGPT

Italský úřad pro ochranu osobních údajů nařídil na začátku dubna platformu zablokovat. Není podle něj totiž jasné, za jakých právních podmínek robot sbírá a shromažďuje osobní údaje uživatelů, kteří ani nejsou o těchto podmínkách informováni. Ačkoliv provozovatel uvádí, že robota mohou používat lidé, kterým je nejméně 13 let, aplikace podle úřadu věk nijak nekontroluje.

Nově vznesené požadavky italského úřadu vůči OpenAI se týkají mimo jiné právních podmínek pro zpracování uživatelských dat, které se využívají k "trénování" algoritmů. Úřad požaduje, aby americká firma na svých internetových stránkách zobrazovala upozornění, v němž vysvětlí metody a logiku zpracování údajů potřebných k provozování ChatGPT. Upozornění musí obsahovat výčet práv uživatelů, kteří také musejí dostat možnost požádat o úpravu či výmaz jejich osobních údajů.

Do 15. května musí společnost provést v médiích informační kampaň, v níž lidem vysvětlí, že používá jejich osobní údaje k vytváření algoritmů. Do konce května je nadto povinna předložit plán na zavedení systému ověřování věku, který bude muset umět vyloučit, aby měli ke službě přístup lidé mladší 13 let či nezletilí bez souhlasu rodičů.

Úřad dříve poukázal na to, že ChatGPT je nejpoužívanějším chatovacím robotem na světě a že v březnu unikly informace o jeho uživatelích. Evropská policejní organizace Europol zároveň varovala, že by zločinci mohli využít ChatGPT a další chatovací roboty k podvodům a dalším kriminálním aktivitám.