Izrael podniká rozsáhlé údery na cíle Hamásu, humanitární krize se prohlubuje

Izraelské bombardování Gazy od soboty srovnalo se zemí 1000 domů a mnoho z nich na tomto území čelí hroznému nedostatku vody, paliva a lékařského materiálu, tvrdí humanitární úřad OSN.

Dalších 560 bytových jednotek bylo vážně poškozeno a stalo se neobyvatelnými a nejméně 12 600 domů utrpělo poškození kvůli izraelským náletům, dodal.

Úřad uvedl, že všech 13 nemocnic je v provozu pouze částečně kvůli vážnému nedostatku paliva a zdravotnického materiálu. OSN uvedla, že snížení dodávek vody kvůli tomu, že Izrael zpřísnil své obležení pásu, mělo za následek nedostatek vody pro více než 650 000 lidí z celkové populace 2,3 milionu.

Mezinárodní výbor Červeného kříže dnes varoval, že nemocnice v Gaze "riskují, že se promění v márnice", protože během izraelského bombardování enklávy přišly o elektřinu.

"Jak Gaza ztrácí elektřinu, nemocnice ztrácejí elektřinu, což ohrožuje novorozence v inkubátorech a starší pacienty na kyslíku," uvedl v prohlášení regionální ředitel ICRC pro Blízký a Střední východ Fabrizio Carboni.

Izraelský ministr energetiky Israel Katz ale uvedl, že do obležené Gazy nebudou povoleny žádné dodávky základních zdrojů, včetně elektřiny a paliva, ani humanitární pomoc, dokud Hamás nepropustí všechny rukojmí.

"Humanitární pomoc Gaze? Dokud se izraelští unesení nevrátí domů, nebude se zapínat žádný elektrický vypínač, neotevře se žádný vodovodní kohoutek a nevjede žádný kamion s palivem," napsal na síti X.

Naznačil, že pokud se má Pásmo Gazy dočkat humanitární pomoci, je potřeba, aby se samo nejprve zachovalo stejně, a propustilo rukojmí. "Nikdo nám nebude kázat morálku," dodal.

Po humanitárním koridoru volá už několik dní řada organizací v čele s OSN. Generální tajemník Antonio Guterres vyzval k tomu, aby se základní zásoby potravin, paliva a vody mohly dostat k civilistům v Gaze, která je terčem izraelského bombardování a blokády.

"Rozhodující zásoby pro záchranu života včetně paliva, jídla a vody musí být dodány do Gazy. Potřebujeme rychlý a nerušený humanitární přístup hned," řekl.

"Chci poděkovat Egyptu za jeho konstruktivní angažmá při usnadnění humanitárního přístupu přes přechod Rafah a zpřístupnění letiště El Arish pro kritickou pomoc," dodal.

OSN také uvedla, že v Gaze bylo zabito 11 učitelů ve školách spravovaných Organizací spojených národů a 30 studentů. Podle OSN bylo v Gaze bylo zničeno 1000 domů a 560 se stalo neobyvatelnými, 220 000 lidí tak nyní hledá útočiště před nálety.

V Gaze je v současné chvíli 92 škol OSN plných občanů, zásoby jídla a vody se zmenšují a někteří zaměstnanci pracují 24 hodin denně. "Občané potřebují ochranu," řekl mluvčí OSN Stephane Dujarric. "Chceme vidět humanitární koridor," dodal.

Izraelské ministerstvo obrany v pondělí nařídilo "úplné obléhání" Gazy s tím, že po útocích Hamásu zastaví dodávky elektřiny, jídla, vody a paliva. Se zhoršujícími se podmínkami uprostřed izraelských odvetných náletů se ale začala rozvíjet humanitární krize.

Vysoký úředník ministerstva zdravotnictví v Gaze podle Al-Džazíry uvedl, že zdravotnická zařízení v obleženém Pásmu jsou na pokraji zhroucení. "Máme nedostatek léků, zdravotnického materiálu a činidel potřebných k provozu laboratoří," řekl Medhat Abbas, generální ředitel nemocnice Al-Shifa.

"Situace je velmi složitá. Přijali jsme tisíce zraněných. To velmi zatěžuje zdejší zařízení. Naše kapacita je pouze 2000 lůžek. Jsme před kolapsem. Máme nedostatek léků, za jeden den spotřebujeme to, co za měsíc. Situace je špatná," uvedl.

Dodal, že nemocnice přišla o pět sanitek a pět kolegů zabito při útocích. "Pro zdravotníky neexistuje žádná bezpečná cesta, kudy se pohybovat," tvrdí.

Spekuluje se také o tom, zda bojovníci Hamásu skutečně stínali dětem v Izraeli hlavy. Izraelská vláda nepotvrdila tvrzení, že útočníci Hamásu během svého sobotního útoku usekli hlavy nemluvňat. Pro CNN to řekl nejmenovaný izraelský představitel, jehož vyjádření je v rozporu s předchozím veřejným prohlášením úřadu premiéra.

"Došlo k případům, kdy militanti Hamásu prováděli stětí hlavy a další zvěrstva ve stylu ISIS. Nemůžeme však potvrdit, zda oběťmi byli muži nebo ženy, vojáci nebo civilisté, dospělí nebo děti," uvedl úředník.

V izraelských médiích se v úterý objevila obvinění, že děti byly sťaty v kibucu Kfar Aza. Izraelské obranné síly (IDF) později v prohlášení pro CNN popsaly scénu jako "masakr". Ženy, batolata a staří lidé byli "brutálně zmasakrováni způsobem akce ISIS", uvedl IDF.

"Řezali hlavy dětem, řezali hlavy ženám," řekl David Ben Zion, zástupce velitele izraelských obranných sil (IDF), v rozhovoru na kameru s izraelskou televizní stanicí i24 News. Úředníci IDF podle serveru The Hill vzali skupinu reportérů do Kfar Aza, mnoho informací o tom, co se konkrétně stalo, ale pochází ze zdrojů IDF.

Tal Heinrich, mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua, ve středu potvrdil, že v Kfar Aza byla nalezena miminka a batolata s "uříznutými hlavami". "Víme, že tam byla mrtvá nemluvňata. Existují důkazy, že došlo k dekapitaci. Nevím, jak ověřit čísla nebo jak byly zabity," řekl mluvčí IDF Nir Dinar.

Serveru Business Insider řekl, že se našly ve vesnici mrtvoly popravených dětí, ale dodal, že on sám neviděl obrázky ani videa. Také nemohl potvrdit počet obětí, kterých by podle médií mělo být kolem 40.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát v neděli oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

V pondělí izraelská armáda uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a že hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a spekuluje se o zahájení pozemní invaze do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů.

Požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Nemocnice v Gaze jsou přetížené a potýkají se s výpadky elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.