Ústavní soud zamítl stížnost na kampaň SPD. Podobné chování je i nadále možné, zlobí se advokátka

Stížnost proti kampani SPD podala advokátka Pavla Krejčí, která v této věci zastupuje různé osoby po celé České republice. „Dnes nám Ústavní soud odmítl i stížnost na kampaň SPD v Jihočeském kraji. Jak mi napsala jedna z podatelek, za tohohle stavu se stydím za to, co mi Ústavní soud poslal. Asi k tomu není co dodat. Kdyby chtěli, tak to měli možnost projednat, zákon o Ústavním soudu jim to umožňuje,“ uvedla na sociální síti X.

Soud k podpoře tohoto návrhu údajně nenašel procesní cestu. „Nejhorší je, ne to odmítnutí, ale to, že tahle otázka zůstává nevyřešená a podobné chování v rámci volební kampaně, je i nadále možné,“ podotkla u přiložených fotek usnesení Ústavního soudu.

SPD Tomia Okamury v poslední době přišla s xenofobní a rasistickou kampaní. Podle dostupných informací tuto aktivitu SPD prošetřuje i policie, byla podána celá řada trestních oznámení.

Po Praze a dalších českých městech vyvěšuje plakáty budící nenávist k lidem z Afriky a Blízkého východu například slovy: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu.“ Na tomto konkrétním plakátu je vyobrazen muž tmavé pleti s nožem v ruce.

Na jiném plakátu pak jsou uměle vyobrazeny romské děti s cigaretou v ústech. „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj‘ na háku,“ zní z plakátu.