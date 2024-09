Jak v nájmu řešit škody, které napáchaly rozsáhlé deště?

Rozsáhlé deště letošního září zasáhly formou povodně v České republice i oblasti s řadou bytových domů. Především některé byty v přízemí, případně takzvané suterénní byty, nebyly vody ušetřeny a řada dalších bytů čelila zatečení vlivem nedostatečně utěsněných oken, či špatné hydroizolace střechy. Škody tak dopadly jak na majitele, tak na nájemníky, kteří mohli přijít například o vlastní spotřebiče.

„Nájemníci si do bytů často kupují vlastní vybavení. Typicky jde o nábytek nebo třeba elektroniku,“ uvedla v tiskové zprávě Miroslava Kačerová, manažerka zákaznické zkušenosti ze společnosti UlovDomov.cz, která se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará soukromým majitelům o 3 500 nemovitostí v hodnotě přesahující 23 miliard korun.

„Poškození veškeré elektroniky, nábytku či dalšího vybavení spadá pod pojištění domácnosti, které může mít uzavřené na své vybavení jak majitel, tak i nájemník. Pevné součásti bytu pak spadají pod pojištění nemovitosti, toto pojištění tedy kryje například poškozené stěny, stropy, okna nebo střechu,“ upozornila Miroslava Kačerová.

Základním krokem, který odborníci nájemníkům postiženým povodněmi doporučují, je pečlivě zdokumentovat všechny škody způsobené vodou. Fotografie by měly detailně ukazovat poškození stěn, podlah, nábytku a dalších postižených oblastí, což je klíčové pro jakýkoliv následný proces hlášení a náhrady škody.

„Pojišťovnám se musí všechny škody hlásit neprodleně po jejich vzniku, přičemž lhůta pro nahlášení je vždy jiná. Lidé by tedy neměli nahlašovat škody až po tom, co vše opraví a vyřídí, protože pojišťovna to pak může zamítnout kvůli pozdnímu nahlášení,“ upozorňuje Kačerová.

“Pro rychlé a hladké vyřízení od pojišťovny je rovněž dobré doplnit i co nejvíc informací ohledně škody. Zejména rozsah (metráž) škod a informace o poškozených věcech - jejich přesný typ, stáří, pořizovací cenu, účtenky a faktury od zničených věcí a klidně i servisní štítek spotřebičů,” dodala Kačerová s tím, že pokud dojde ke škodě, je nejlepší cestou událost neprodleně nahlásit pojišťovně, kdy pojišťovna ověří nárokovatelnost podle sjednané pojistné smlouvy.

Vzorek bytů, které jsou pod správou služby Ideální nájemce ukázal, že nejčastějším typem poškození po rozsáhlých deštích jsou stěny a stropy, které potřebují nově vymalovat. „Zatečení vody, které poškodí vzhled stěn, spadá do pojištění nemovitosti. Pojišťovny ale mohou mít výluku z důvodu špatného stavu těsnění/oken, takže škoda tohoto charakteru nemusí být proplacena,“ upozorňuje Kačerová.

“Pokud zateče do bytu například špatnou hydroizolací ze střechy, může to být řešeno i z pojistky SVJ. Nikdy však na stejnou událost nemůže být plněno ze dvou různých pojištění, jednalo by se o bezdůvodné obohacení. Pokud je však plněno v rámci jedné pojistné události a vyplacená částka nestačí na pokrytí škod, je možné uplatnit škodu i v rámci další pojistné události, například na odpovědnost a majetek,” uzavřela Kačerová s tím, že při hlášení druhé pojistné události je pak nutné pojišťovnu informovat, že již bylo částečně plněno v rámci první pojistky, a to nejlépe se zasláním vyjádření o pojistném plnění z první pojistné události.