České trestní právo se má změnit. Blažek prosadil zásadní novelu

Novela trestního zákoníku, jejíž návrh vláda schválila, přináší do trestního práva řadu důležitých změn. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje například zásadně rozšířit možnost ukládání alternativních peněžitých trestů u méně závažné kriminality, což by mělo mimo jiné vyřešit problém s přeplněností českých věznic. Chce rovněž částečně legalizovat samopěstování a držení konopí nebo zavést nové trestné činy postihující například neoprávněnou činnost pro cizí moc a či zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření, tedy případy tzv. nekonsensuální pornografie. Novela celkově modernizuje trestní právo v souladu s evropskými trendy, reaguje na některé nové fenomény ve společnosti a měla by vést ke zrychlení a zefektivnění trestního řízení i ke snižování počtu případů recidivy.

Vláda projednala také návrh ministra zemědělství, jak ze státního rozpočtu uhradit škody na státním vodohospodářském majetku, infrastruktuře vodovodů a kanalizací, rybničním fondu, lesním majetku a dalším majetku státu v působnosti Ministerstva zemědělství po zářijových povodních. Ministerstvo zemědělství tyto škody vyčíslilo na 13,625 miliardy korun. Vláda odsouhlasila, že na odstranění povodňových škody resort dostane letos z tzv. povodňové rezervy 7,325 miliardy korun, dalších 6,3 si pak bude nárokovat z rozpočtu na příští rok. Povodeň na mnoha místech poničila třeba protipovodňová opatření, rybníky, vodovody a kanalizace nebo třeba podemlela lesní cesty.

Kabinet rovněž odsouhlasil žádost hejtmana Moravskoslezského kraje na dalšíprodloužení stavu nebezpečí po zářijových povodních. Stav nebezpečí vyhlášený kvůli možnému ohrožení zdraví a životů obyvatel a rychlejšímu a snazšímu odstraňování škod bude ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Bohumín, Bruntál, Krnov, Opava a Ostrava trvat nejdéle do 13. prosince 2024, v obcích Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí a Kravaře pak bude ukončen 13. listopadu.

Vláda schválila také seznam investic do projektů silniční infrastruktury, jejichž realizace je nezbytná v souvislosti s chystanou výstavbou další části Pražského okruhu, konkrétně jeho jižní větve v úsecích Běchovice–D1 a silnice I/12 Běchovice–Úvaly, které připravuje Ředitelství silnic a dálnic. V návaznosti na výstavbu tohoto dlouho očekávaného úseku obchvatu Prahy je totiž třeba provést řadu změn v navazující silniční síti, jako jsou například stavby okružních křižovatek, rekonstrukce a zvýšení kapacity současných silnic a chodníků nebo stavba nové lávky přes mimoúrovňovou křižovatku v Říčanech. Celkem si tyto investice vyžádají zhruba 1,32 miliardy korun.

Investice do dopravní infrastruktury jsou jednou z hlavních priorit vlády Petra Fialy. V letošním roce je například rozestavěn rekordní počet kilometrů nových dálnic a silnic I. třídy (324,2 km) a pro budoucí rok vláda naplánovala na investice Ředitelství silnic a dálnic rekordní rozpočet ve výši 80,7 miliardy korun.