Izraelská armáda podniká v Sýrii stovky úderů. Hledají se Asadovy chemické zbraně

Podle SOHR byly údery zaměřeny zejména na oblasti kolem Aleppa, Damašku a Hamá. Jen mezi pondělní nocí a úterním ránem bylo údajně provedeno přes 60 náletů. Organizace dodává, že mnoho zasažených zařízení nebylo pouze poškozeno, ale zcela zničeno. Zakladatel SOHR, Rami Abdul Rahman, označil nálety za "zničení všech kapacit syrské armády" a upozornil, že "syrská území jsou systematicky narušována".

Izraelské obranné síly (IDF) popírají zprávy o přesunu svých tanků blízko Damašku a tvrdí, že jejich vojáci zůstávají v demilitarizované nárazníkové zóně na Golanských výšinách, která je monitorována OSN. Premiér Benjamin Netanjahu označil dočasné obsazení syrských pozic v této zóně za "obranné opatření", dokud nebude nalezeno vhodné řešení.

Netanjahu zároveň vyjádřil ochotu spolupracovat s novými syrskými silami, pokud to bude možné, a prohlásil: "Naším cílem je navázat mírové sousedské vztahy. Pokud to však nebude možné, uděláme vše pro obranu Izraele a jeho hranic." Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar dodal, že nálety se zaměřují na strategické zbraňové systémy, například chemické zbraně či rakety dlouhého doletu, aby se zabránilo jejich pádu do rukou extremistů.

Útoky následují po pádu Asadova režimu, který byl u moci více než pět desetiletí. Damašek obsadily v neděli síly vedené islamistickou opozicí Hayat Tahrir al-Šam (HTS), která na státní televizi prohlásila, že Sýrie je nyní "svobodná". Asad, který vládl od roku 2000, převzal moc po svém otci Háfizovi al-Asadovi.

Situace v Sýrii je nadále napjatá, přičemž Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) vyzvala syrské úřady, aby zajistily bezpečnost zbývajících zásob chemických zbraní. Není však jasné, kolik těchto zbraní zůstává a kde se nacházejí. Izrael své nálety ospravedlňuje nutností ochránit vlastní bezpečnost a zabránit destabilizaci regionu.

SOHR upřesnilo, že izraelské nálety zasáhly vojenská letiště, sklady zbraní a munice, letecké eskadry, radary, signalizační stanice a další strategická zařízení ve většině syrských provincií. Významné škody byly hlášeny také v blízkosti přístavního města Lázikíje, kde izraelské síly zaútočily na zařízení protivzdušné obrany a poškodily syrské vojenské lodě i sklady. Silné výbuchy byly rovněž zaznamenány v metropoli Damašku, jak informovali reportéři francouzské agentury AFP.

Kromě leteckých úderů izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě, aby po svržení syrského režimu převzala kontrolu nad nárazníkovou zónou v Sýrii, která byla vytvořena v rámci dohody o klidu zbraní z roku 1974. Tato oblast, monitorovaná OSN, se nachází na Golanských výšinách, které Izrael od roku 1967 ovládá z větší části.

Golanské výšiny byly původně obsazeny Izraelem během šestidenní války a v roce 1981 byl přijat zákon, který rozšířil izraelskou správu nad tímto územím. Tento krok však nebyl mezinárodně uznán a Rada bezpečnosti OSN v rezoluci č. 497 označila anexi za neplatnou. Navzdory tomu v roce 2019 Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa oficiálně uznaly izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami, čímž podpořily dlouhodobý izraelský nárok na toto strategicky významné území.