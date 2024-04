Izraelské bombardování nutí Palestince k nevídaným krokům. Křesťany pohřbívají u muslimů

Válka v Pásmu Gazy trvá již šest měsíců a podle úřadů spravovaných radikálním hnutím Hamás si izraelské bombardování za tu dobu vyžádalo životy více než 33 000 Palestinců, většinou civilistů.

"Pracuji na tomto hřbitově téměř deset let a toto je poprvé v mém životě," uvedl Ihsán Nátúr, který pracuje na hřbitově Tál as-Sultán. Sledoval, jak jistý muž zahalený před zraky malého dítěte ukládal tělo do hrobu. "Nikdy jsem neviděl, že by byl křesťan pohřben do muslimského hrobu, ale kvůli této válce jsme neměli jinou možnost, než ho pohřbít tady," dodal Nátúr.

Někteří Palestinci přišli o celé rodiny a značná část Pásma Gazy byla zničena. Mnoho domů se proměnilo v trosky a prach. Poškozené nemocnice se jen obtížně vypořádávají s přílivem zraněných a utrpení civilistů prohlubuje hrozba hladomoru.

Izrael zahájil válku v Pásmu Gazy v reakci na přeshraniční útoky Hamásu 7. října, kdy podle izraelských úřadů palestinští ozbrojenci zabili 1200 lidí. Obyvatelé severní části Pásma Gazy, kde se nachází křesťanský hřbitov, nebyli dosud Izraelem povoleni k návratu domů. Cestování po silnicích, které mohou být bombardovány nebo ostřelovány, prohlubuje utrpení lidí, kteří se snaží pohřbít své blízké.

Tělo křesťana jménem Hání Suhajl abú Davúd bylo přivezeno na muslimský hřbitov, protože pro jeho rodinu bylo kvůli bojům příliš nebezpečné cestovat. Nemohli se s ním řádně rozloučit. "Tak jsme ho pohřbili tady na hřbitově Tál as-Sultán. Nerozlišujeme zde mezi muslimy a křesťany. Je pohřben mezi muslimy a nejsou zde žádné nápisy, které by naznačovaly, že je křesťan," řekl Nátúr. "Musím se o něj postarat, protože je křesťan.

Musíme chránit boží stvoření na této zemi," pokračoval. "Je to lidská bytost, vážíme si lidí, ceníme si lidskosti a milujeme každého člověka na zemi. V naší povaze jakožto muslimů není nenávidět lidstvo," dodal.