Izraelský prezident Herzog opět vyzval Netanjahua ke zrušení soudní reformy

Lídři protestů na dnešní odpoledne svolali masivní demonstraci před izraelským parlamentem, začít má ve 14:00 místního času (13:00 SEČ).

"V zájmu jednoty lidu Izraele, v zájmu odpovědnosti vás vyzývám, abyste okamžitě zastavili legislativní proces," napsal Herzog. "Hluboké znepokojení obklopuje celý národ. Bezpečnost, ekonomika, společnost – to vše je ohroženo," uvedl prezident a dodal, že dění v zemi teď sleduje celý národ, ale také celý svět.

Očekává se, že premiér Netanjahu dnes ráno vystoupí s projevem. Podle deníků Haarec rozhovory o budoucnosti justiční reformy trvaly v Netanjahuově kanceláři do 5:00 (4:00 SEČ).

Masivní demonstrace, kterých se účastní statisíce lidí, se po celém Izraeli konají již několik týdnů. Vyvolal je Netanjuhuův plán na reformu soudnictví. Napětí v ulicích se v neděli vystupňovalo poté, co Netanjahu odvolal ministra obrany Galanta, který v sobotu jeho reformní plány kritizoval. Podle neověřených údajů stanice Channel 12 v noci na dnešek po celé Izraeli proti reformě demonstrovalo zhruba 600.000 až 700.000 lidí.

Na dnešních 14:00 (13:00 SEČ) svolali lídři protestů demonstraci před sídlem parlamentu. Svážet na ni plánují demonstranty z různých částí Izraele. Hnutí, které zastřešuje řadu protestních skupin, rovněž požaduje, aby byl odvolaný ministr obrany Galant navrácen do funkce. Exministr mezitím dnes dorazil do parlamentu, kde podle listu The Times of Israel jedná ve výboru o možných dopadech reformy na bezpečnost země.

Herzog vyzval vládu ke zrušení reformy už před dvěma týdny a předložil tehdy vlastní kompromisní návrh, který Netanjahu odmítl. Herzog při oznámení návrhu vyjádřil obavy z občanské války, a to vzhledem k tomu, jaké vášně vláda, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany, v posledních týdnech vzbuzuje.