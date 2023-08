Jak naložit s konfiskovaným ruským majetkem? Historie nabízí dvě možnosti – legální a „méně legální“

Potenciální konfiskaci ruského majetku popisuje jako „vysoce prestižní a citlivou záležitost“. „Od 90. let 20. století jsou Spojené státy zodpovědné za uvalení dvou třetin světových sankcí, včetně sankcí na státní aktiva Kuby a Afghánistánu.“

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v srpnu 2021 oznámila zmrazení státních aktiv Afghánistánu v USA. Tehdy nebylo jasné, jestli má k účtu přístup exilová afghánská vláda nebo Tálibán, který se právě zmocnil vlády.

V únoru loňského roku vydal Biden exekutivní příkaz o ochraně určitého typu majetku banky Da Afghanistan „ve prospěch afghánského lidu“. Veškerý majetek a podíly v bance v hodnotě sedmi miliard dolarů byly zablokovány a nyní je nelze vůbec prodat. Část prostředků byla následně převedena do Afghánského fondu ve Švýcarsku „na humanitární a hospodářskou pomoc zemi, a to s obejitím Tálibánu“.

Spojené státy chtěly dokonce část těchto aktiv použít jako odškodné pro oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Okresní soud v New Yorku ale v únoru 2023 tomuto kroku učinili přítrž s tím, že „americké soudy neměly pravomoc povolit konfiskaci aktiv“. „Americké soudy nemohou federální vládě povolit používání afghánského majetku, protože by to znamenalo, že Spojené státy uznávají legitimitu vlády Tálibánu,“ znělo odůvodnění soudu.

Případ blokace kubánských aktiv v 60. letech minulého století je na opačné straně legitimity – lépe řečeno je nelegální. „Kubánská vláda pod vedením Fidela Castra vyvlastnila majetek amerických občanů a společností na svém území,“ napsal server European Pravda. V reakci na to Američané zmrazili kubánská aktiva, hrubé odhady hovoří o částce 500 milionů dolarů.

Během července 1963 americké ministerstvo financí vydalo nařízení o kontrole kubánských aktiv a o rok později prezident Lyndon Johnson podepsal zákon týkající se pohledávek amerických občanů vůči vládě na Kubě. Tento dokument převedl některá státní aktiva Havany na USA, neupřesnil ale která.

Současně výnosy z tohoto prodeje nejsou dostupné Američanům, jejichž majetek byl vyvlastněn, neboť „budou použity na pokrytí administrativních výdajů“. Od roku 2003 už ani nejsou k dispozici žádné veřejné informace o krocích vlády USA vůči kubánským aktivům.

A v roce 2000 americký Kongres přijal zákon o tom, že „97 milionů dolarů ze zmrazených kubánských aktiv bude vyplaceno rodinám amerických pilotů kubánského původu, které kubánská vláda sestřelila v roce 1996“. Roku 2006 federální soud v New Yorku nařídil vyplacení 91 milionů dolarů ze zmrazených kubánských aktiv rodinám dvou mužů, kteří zemřeli po neúspěšné americké operaci na Kubě roku 1961.

European Pravda tak Washingtonu nabízí dvě cesty, ze kterých si může ve svém přístupu vůči Rusku zvolit. „V případě Ruska budou Spojené státy s největší pravděpodobností kombinovat předchozí zkušenosti z kubánského a afghánského případu,“ píše server.

„Je vhodné vzít si příklad z Kuby a přijmout výklenkovou legislativu výhradně pro okolnosti ruské války proti Ukrajině. Zatímco vývoj federálního regulačního rámce umožní podrobnější zdůvodnění kroků týkajících se ruských fondů,“ podotýká.