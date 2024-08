"Je to teď velmi rozzlobený muž." Trump je v nesnázích a chce zpátky Bidena

Republikánský kandidát obhajoval současného prezidenta Bidena před novináři. „Joeovi Bidenovi bylo odebráno prezidentství. Nejsem jeho fanouškem, jak jste si asi všimli. Měl drsnou debatu. Ale to neznamená, že mu to jen tak vezmete,“ prohlásil.

Podle něj Biden lituje výběru Kamaly Harrisové na post viceprezidentky. „Z nějakého důvodu, a já vím, že toho lituje – vy také – si ji vybral. A ona se od něj také odvrátila. Spolupracovala s lidmi, kteří ho chtěli odstranit,“ pokračoval Trump.

Podle amerického listu New York Times se ale netvářil „zlomyslně vesele“, jako to dělává běžně, když o Bidenovi mluví. „Nerad se ho zastávám, ale on nechtěl odejít. Chtěl zjistit, jestli může vyhrát,“ dodal bývalý prezident. „Je to teď velmi rozzlobený muž. To vám můžu říct,“ podotkl.

NY Times označily Trumpovy výroky jako velice překvapivé vzhledem k tomu, že prezidenta nedávno označil za „rozpadlou starou hromadu sr**ek“. Jen před dvěma dny líčil, že se Biden na Národním sjezdu Demokratické strany pokusí získat zpět nominaci, počínaje tím, že ho vyzve k další debatě.

Americký prezident Biden odstoupil z voleb v červenci. Nyní se chce plně soustředit na své prezidentské povinnosti po zbytek svého funkčního období. Biden toto rozhodnutí zveřejnil na sociální síti X.

Biden čelil tlaku stranických kolegů po neúspěšné televizní debatě s republikánským rivalem Trumpem, která mezi demokraty vyvolala paniku ohledně jeho schopnosti vést kampaň.