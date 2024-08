Jermak: Trump v telefonátu řekl, že bude podporovat Ukrajinu. Chová k nám velký respekt

Podle Jermaka je hlavním diplomatem Ukrajiny její prezident Volodymyr Zelenskyj, který svému poradci svěřuje důležité úkoly. „V mnoha zemích, například v USA, delegují prezidenti řadu záležitostí na poradce pro národní bezpečnost nebo poradce pro zahraniční politiku. U nás se tento formát příliš nepoužívá,“ nastínil Jermak.

Sám zhodnotil, že nemá kompetenci ve změnách legislativy. „Právě teď, když probíhá válka, je nejdůležitější dosáhnout výsledků. Hlavním výsledkem je vítězství, spravedlivý mír, obnovení územní celistvosti, bezpečnostní záruky proti budoucím útokům a návrat našich lidí,“ zdůraznil.

Jako člověk, který má přístup k nejdůležitějším diplomatickým krokům Ukrajiny, ví také o spolupráci Kyjeva s oběma kandidáty na prezidenta Spojených států. „Jsme v kontaktu s oběma stranami. Velmi si vážíme podpory celého amerického lidu a podpory obou stran v Kongresu,“ poznamenal Jermak.

Jermak se údajně nezná s kandidátem na republikánského viceprezidenta J. D. Vancem, ale podle něj má Zelenskyj velmi dobré vztahy s prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem. „Jak víte, nedávno proběhl telefonát mezi Zelenským a Trumpem a vedli spolu velmi vřelý rozhovor. Tento rozhovor ukázal dobré vztahy mezi námi a velký respekt, který Donald Trump chová k Ukrajině a našemu prezidentovi,“ vyprávěl.

Míní, že by oba kandidáti měli mít na srdci vítězství Ukrajiny. „Volby v USA jsou záležitostí amerického lidu. Pro nás je ale velmi důležité, aby obě kampaně, oba kandidáti a lidé kolem nich jasně chápali, co se na Ukrajině děje. A je zásadní, aby oba kandidáti měli plán pro vítězství Ukrajiny, a chtěl bych zdůraznit, strategii pro vítězství,“ připomněl.

Trump měl dokonce Zelenskému říct, aby neposlouchal zvěsti o jeho ochotě dělat ústupky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Ano, to skutečně řekl. Že bychom neměli věnovat pozornost falešným zprávám, které o tom kolují, že jasně chápe, o jakou válku jde, a že USA podporovaly a budou podporovat Ukrajinu. A to je velmi důležité,“ míní Jermak.

„Upřímně řečeno, nevěřím, že by Spojené státy mohly mít prezidenta, který by nepochopil hrozbu, kterou představuje Rusko, a postavil se proti podpoře Ukrajiny. Mezi USA a Ukrajinou došlo k historickým změnám. Stali jsme se partnery; ve skutečnosti máme pevný spojenecký vztah. A nevěřím, že jakýkoli následující prezident Spojených států bude jiný,“ shrnul poradce prezidenta Zelenského.

Zdůraznil, že Ukrajina za vlády současného prezidenta nepřistoupí na kompromisy. „Za prezidenta Zelenského už nikdy nebude žádný Minsk, nic, co by ukrajinská společnost nepřijala, a nic, co by šlo proti zájmům Ukrajiny. Co si o tom myslíte? Jsou ukrajinští občané – ti, kteří ztratili své blízké, ti, kteří jsou na frontové linii – připraveni dělat kompromisy?“ zeptal se.

„Jednou jsme už kompromis udělali. Měli jsme Minsk, normandský formát. A Rusko ten čas využilo k přípravě. Domnívám se, že plán prezidenta Zelenského je ve své podstatě nekompromisní. Pokud jde o nezávislost, územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny, nejsme připraveni na kompromisy,“ zdůraznil Jermak.

Do budoucna odmítá normandský formát, jako fungoval během jednání v Minsku. „Normandský formát ukázal, že mít prostředníka, který jen sedí u stolu, nepomůže, i když naši němečtí a francouzští přátelé chtěli skutečně pomoci,“ přiblížil.

„Ale pokud bychom například měli mezinárodně dohodnutý plán na navrácení ukrajinských dětí s kritérii, podmínkami a dohodnutými bezpečnostními zárukami, pak by země, které podporují náš celkový mírový plán, ale stále udržují určité vztahy s agresorským státem, mohly pomoci takový plán realizovat,“ dodal s odkazem například na Katar nebo Vatikán.

Důležité podle Jermaka je, že Čína neoficiálně podpořila územní celistvost Ukrajiny. „…zvláštní představitel Li Chuej o tom v Džiddě hovořil. Na jednáních na úrovni pracovní skupiny čínský velvyslanec rovněž uvedl, že Čína podporuje územní celistvost Ukrajiny,“ připustil.

„Jsem realista, ale věřím, že vysvětlování věcí, i kdybyste to měli dělat stokrát, a hledání společných zájmů přináší výsledky. A nejen s Čínou – s Indií jsme dosáhli určitého pokroku a myslím, že v budoucnu uvidíte nějaké výsledky. Totéž musíme udělat s Brazílií,“ doplnil.

Chce také usilovat o dobré vztahy s Maďarskem, s cestou premiéra Viktora Orbána do Moskvy a Pekingu ale nesouhlasil. „Orbán jel do Moskvy a do Číny. O těch plánech jsme nevěděli. A jeho rétoriku nepodporujeme ani nesdílíme. Ale Maďarsko je náš soused. Maďarsko je členem Evropské unie a NATO. To znamená, že musíme usilovat o to, abychom s Maďarskem měli normální, fungující a sousedské vztahy. Není to snadné,“ uvedl Jermak.