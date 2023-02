Kadyrov chce konkurovat Wagnerovcům, plánuje založení žoldnéřské skupiny

„Stydím se za to, co jsem dělal. Nenávist je můj největší hřích,“ posypal si hlavu popelem v rozhovoru se Světlanou Witowskou končící hradní mluvčí Ovčáček. A v rozhovoru působil tenhle hradní komik, bývalý autor komunistických Haló novin, wannabe křesťan a věčná attention whore sociálních sítí Jiří Ovčáček slušně, smířlivě a skoro by se zdálo, že celé to svoje angažmá hodlá spláchnout jako roli, která mu byla přisouzena, vnucena a kterou musel hrát. Na což by mu, upřímně řečeno, mohl skočit jen člověk buď s poruchou paměti, nebo zcela dementní.