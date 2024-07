Kamala Harrisová chce být prezidentkou USA a porazit Trumpa

Krátce po Bidenově oznámení Trump řekl CNN: „Harrisovou bude snazší porazit, než by bylo Joe Bidena."

Předseda Demokratického národního výboru Jaime Harrison řekl, že Američané brzy uslyší od strany o dalších krocích a cestě vpřed v nominačním procesu. Bylo to poprvé za více než půl století, kdy se úřadující americký prezident vzdal nominace své strany. Uvedla agentura Reuters.

Harrisová ve svém prohlášení poděkovala Joe Bidenovi za jeho dlouholetou službu Spojeným státům a za jeho „mimořádné vedení". „Jeho neuvěřitelný odkaz je úspěchem, který nemá v moderní historii USA obdoby," uvádí v prohlášení.

„Jsem poctěna, že mám podporu prezidenta a mým záměrem je vyhrát a získat nominaci," řekla.

Pokud se devětapadesátiletá Kamala Harrisová stane nominantkou Demokratické strany na prezidentku, stane se první černošskou ženou v historii USA, která povede kandidátku velké strany. Harrisová, bývalá generální prokurátorka Kalifornie a americká senátorka, neúspěšně kandidovala na prezidentku v roce 2020 proti Joe Bidenovi. Harrisová ve svém prohlášení uvedla, že je odhodlána získat nominaci, sjednotit Demokratickou stranu a porazit Donalda Trumpa.

Tým Harrisové, její spojenci a podporovatelé aktivně pracují na získání podpory delegátů před Národním sjezdem Demokratické strany, který se uskuteční v srpnu v Chicagu. Předsedové demokratických stran již vyjádřili svou podporu Harrisové jako stranické kandidátky. Mezitím se uvnitř strany stupňuje opozice vůči Bidenově kampani, kdy 36 demokratů v Kongresu veřejně vyzvalo Bidena k odstoupení kvůli obavám o jeho duševní schopnosti a šanci ovládnout Kongres.

Není jasné, zda se o nominaci Harrisové postaví další vysoce postavení demokraté, i když je obecně považována za favoritku mnoha stranických funkcionářů. Kalifornský guvernér Gavin Newsom Harrisovou podpořil, zatímco další potenciální vyzyvatelé, jako guvernérka Gretchen Whitmerová a guvernér Andy Beshear, vydali prohlášení chválící Bidena, ale nezmínili viceprezidentku. Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro a ministr dopravy Pete Buttigieg vyjádřili podporu Harrisové, a oba jsou považováni za možné kandidáty na viceprezidenta.

„Minulý rok jsem cestovala po celé zemi a mluvila s Američany o této jasné volbě v nejdůležitějších volbách. To je to, v čem budu pokračovat v nadcházejících dnech a týdnech. Udělám vše, co je v mých silách, abych sjednotila Demokratickou stranu a lid – abych porazila Donalda Trumpa a jeho extrémní agendu Projektu 2025," uvádí se v prohlášení.

Jak řekla, do voleb zbývá 107 dní. "Budeme bojovat společně. Společně zvítězíme," zdůraznila.

Americký prezident Joe Biden odstoupil z prezidentského klání

Biden v příspěvku v neděli platformě X na sociálních sítích uvedl, že zůstane ve své roli prezidenta a vrchního velitele až do konce svého funkčního období v lednu 2025 a tento týden promluví k národu.

„Byla to největší čest mého života sloužit jako váš prezident. A i když jsem měl v úmyslu usilovat o znovuzvolení, věřím, že je v nejlepším zájmu mé strany a země, abych odstoupil a soustředil se pouze na plnění svých povinností prezidenta po zbytek svého funkčního období," napsal Biden.

Bidenovo oznámení o odstoupení z klání následuje po silném tlaku ze strany demokratických zákonodárců a stranických funkcionářů, kteří ho vyzvali k tomuto kroku po jeho neúspěšném výkonu v televizní debatě proti Donaldu Trumpovi. Tím, že Biden upustil od své snahy o znovuzvolení, otevřel cestu viceprezidentce Kamale Harrisové, která by se mohla stát první černošskou ženou v historii USA na čele kandidátky.

Není jasné, zda se o stranickou nominaci utkají další vysoce postavení demokraté, kteří jsou považováni za favority, nebo zda se strana rozhodne otevřít pole pro nominace. Harrisová má podporu mnoha stranických funkcionářů, což jí dává silnou pozici v nadcházejícím souboji o nominaci.