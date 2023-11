Kanada nasazuje v Lotyšsku 15 tanků Leopard 2

Doba, kterou Češi stráví v důchodu, se stále prodlužuje. Loni trvala více než 24 a půl roku, za posledních dvacet let se protáhla o tři roky a pět měsíců. Déle pobírají starobní důchod ženy, a to 28 let a sedm měsíců. U mužů je to pouze 19 let a čtyři měsíce. Vyplývá to z důchodové ročenky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).