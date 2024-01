Netanjahu skončil. Naprostá většina Izraelců ho nechce za premiéra

Průzkum dále ukázal, že 56 procent respondentů se domnívá, že pokračování vojenské ofenzívy je nejlepší cestou k osvobození rukojmích, zatímco 24 procent si myslí, že optimálním řešením by byla dohoda zahrnující propuštění dalších tisíců palestinských vězňů z izraelských věznic.

Co se týče preference politických vůdců, pouze 15 procent dotázaných vyjádřilo přání, aby Netanjahu zůstal premiérem po skončení konfliktu. Naopak jeho politický rival a současný partner ve válečném kabinetu Benny Ganc získal podporu 23 procent respondentů. Zhruba 30 procent dotázaných nespecifikovalo konkrétního favorita.

Průzkum proběhl od 25. do 28. prosince na vzorku 746 respondentů. Podle předchozího prosincového průzkumu IDI si 69 procent Izraelců myslí, že volby by měly být vyhlášeny ihned po ukončení konfliktu.

V sobotu Netanjahu oznámil, že válka v Pásmu Gazy potrvá "mnoho měsíců". Opakovaně zdůraznil, že izraelská operace v Gaze bude pokračovat až do eliminace militantního hnutí Hamás a zajistí návrat všech izraelských rukojmích.

Netanjahu je v Izraeli souzen ve třech případech korupce. Ve dvou případech čelí obviněním z podvodu a porušení důvěry a v jednom obviněním z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry. Premiér své pochybení popírá a tvrdí, že obvinění vůči němu byla vykonstruována v rámci politického spiknutí policie a státního zastupitelství.

Osm z deseti Izraelců se navíc domnívá, že zodpovědnost za selhání vlády, tajných služeb a bezpečnostních orgánů při útoku Hamásu by měl nést izraelský premiér Netanjahu. Tyto závěry pocházejí z průzkumu, o kterém informoval server Times of Israel.

Na dotaz, kdo by měl být novým izraelským premiérem, 49 procent respondentů uvádí opozičního politika Bennyho Ganca. Pouze 28 procent by si přálo, aby zůstal Netanjahu, zatímco zbytek odpověděl, že nemá jasno.

Podle analýzy CNN se pod premiérem po úspěšném útoku Hamásu houpe židle. Reputace izraelské bezpečnosti je v troskách a i když Netanjahuovi odpůrci prozatím nevyzývají, aby premiér odstoupil, dojde k tomu. "Nyní neřeším, kdo za to může nebo proč jsme byli překvapeni," řekl bývalý premiér Yair Lapid, nyní vůdce opozice. "Není čas, není prostor."

Podle Amita Segala, hlavního politického komentátora izraelského Channel 12, by ale bylo překvapením, kdyby premiér tuto válku přežil. "Vytvořilo by to národní precedens," řekl CNN.

S politickými pády přitom Netanjahu zkušenosti má, vždy se ale dokázal vzchopit a vrátit zpět do čela. Tentokrát je ale situace jiná. Na kolena ho sráží válka, kterou si nevybral. Mohl by z ní politicky těžit, kdyby invaze Hamásu proběhla před 12 až 18 měsíci, když byl Netanjahu v opozici. Teď však nikoliv.