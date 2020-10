Koronavirus může uvrhnout do extrémní chudoby až 150 milionů lidí

Za extrémní chudobu považuje SB situaci, kdy má člověk k dispozici méně než 1,9 dolaru (44 Kč) na den. V letošním roce by se do extrémní chudoby mohlo nově dostat 88 až 115 milionů lidí. Do konce příštího roku pak tento údaj naroste na 111 až 150 milionů.

To bude znamenat, že letos se v extrémní chudobě ocitne 9,1 až 9,4 procenta světové populace. To je zhruba stejně jako v roce 2017, kdy to bylo 9,2 procenta populace, a představuje to první nárůst v procentním podílu extrémně chudých za zhruba 20 let.

Loni podle odhadů bylo v extrémní chudobě 8,4 procenta populace. Před pandemií se očekávalo, že do roku 2021 tento podíl klesne na 7,5 procenta. Zpráva upozornila, že bez rychlých a výrazných politických zásahů je dlouhodobý cíl snížení extrémní chudoby zcela mimo dosah. Tento cíl počítá s poklesem procentního podílu extrémně chudých do roku 2030 na tři procenta.

V minulosti se extrémní chudoba soustředila do zemědělských oblastí, nově však zpráva SB uvádí, že roste počet obyvatel měst, kteří se dostali do extrémní chudoby, protože v reakci na koronavirová omezení a sníženou poptávku zanikají pracovní místa.

Nejvyšší koncentrace extrémně chudých je v subsaharské Africe. Do konce roku 2021 by v regionu mohlo žít v extrémní chudobě 42 procent populace, před krizí se čekalo, že to bude 37,8 procenta populace.

Aby se podařilo znovu začít snižovat počet chudých, je potřeba, aby země společně bojovaly proti koronaviru, poskytly podporu domácnostem a vytvořily odolnější ekonomiky, jakmile pandemie odezní, uvedla SB.