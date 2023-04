Kyjev řekl, kdy bude ochotný jednat s Moskvou o budoucnosti Krymu

Pokud by se prezidentské volby ve Francii konaly dnes, lídryně krajní pravice Marine Le Penová by v nich porazila současnou hlavu státu, centristu Emmanuela Macrona. Vedla by v prvním kole a ve druhém by získala 55 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Elabe pro stanici BFM TV. Loni v dubnu Macron ve druhém kole porazil Le Penovou se ziskem 58,5 procenta, mandát francouzského prezidenta je pětiletý.