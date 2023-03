Lavrov jednal už před setkáním ministrů zahraničí G20

Rusko jako agresor musí učinit první krok k míru, a to stáhnout vojáky z Ukrajiny. Dnes to po jednání s lotyšským premiérem Krišjánisem Kariňšem prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Slíbil také, že Německo učiní vše, aby ukrajinská armáda měla zbraně a munici pro svou obranu. Kariňš novinářům řekl, že jednota Západu v podpoře Ukrajiny nadále trvá a nic neukazuje, že by se to mohlo změnit.