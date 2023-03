Macron představil národní plán hospodaření s vodou, týká se všech odvětví

Prezident vystoupil na symbolickém místě v Savines-le-Lac v alpském departementu Hautes-Alpes, kde leží jezero Serre-Ponçon, největší zásobárna sladké vody v západní Evropě.

Letošní zima byla ve Francii nejsušší od roku 1959. Před alarmujícím stavem podzemních vod varoval ministr životního prostředí Christophe Béchu už na začátku března. Ve zhruba 25 departementech nyní platí nějaká úroveň varování před nedostatkem vody.

"Ale my musíme jít mnohem dát a udělat mnohem víc, abychom se na letošní léto připravili," prohlásil dnes Macron. "Vláda zahrne vodu do systému Ecowatt, aby každý věděl, jak má svoji (spotřebu) přizpůsobit aktuální situaci," dodal. Ecowatt je francouzský systém a mobilní aplikace pro úsporu energie, který uživatele informuje o situaci v elektrické síti a doporučuje, jak plánovat spotřebu energie při vyšším odběru, jako například nabíjení elektromobilu.

Macronův plán na desetiprocentní úsporu vody ve všech odvětvích do roku 2030 je méně ambiciózní než jeho slib z roku 2019, kdy hovořil o snížení odběru vody z přírodních nádrží a podzemních vod o deset procent do roku 2025 a o 25 procent do roku 2035, uvádí TF1.

Desetiprocentního snížení podle Macrona Francie dosáhne kromě prostého šetření vodou také díky investicím do recyklace odpadních vod, transformací zemědělství a rychlejší renovací vadného potrubí, ze kterého voda uniká, píše deník Le Figaro.

"S tímto plánem myslím také na naše zámořská teritoria, která jsou v obzvláště obtížné situaci. Na (ostrovech) Guadeloupe a Mayotte jsme před čtyřmi lety zahájili rozsáhlý plán investic... a nyní uvolníme dalších 35 milionů eur (asi 823 milionů korun), protože tam musíme zrychlit práci na vodovodních rozvodech," uvedl Macron.

V některých francouzských obcích se kvůli únikům ztratí až polovina vody, přičemž národní průměr je 20 procent, píše agentura Reuters. Vláda podle Macrona uvolní 180 milionů eur (asi 4,2 miliardy korun) na opravy v obcích s nejméně kvalitním potrubím. Zvýšit by se podle Macrona měla po zajištění základních potřeb i cena vody, což lidi i podniky přiměje spotřebovávat méně.

Transformace francouzského zemědělství bude podle prezidenta spočívat ve zvýšení potenciálu krajiny udržet vodu díky křovinám nebo stromům, "kde to bude možné", a v zavedení "inteligentních zavlažovacích systémů". Změny v zemědělství však podle Macrona nebudou souviset jen s vodou, ale i s půdou, jejíž charakter se vlivem klimatické změny mění, uvádí stanice TF1.

Ve Francii připadne zhruba 58 procent spotřeby vody na zemědělství, 26 procent tvoří pitná voda, 12 procent na chlazení reaktorů jaderných elektráren a čtyři procenta spotřebuje průmysl, píše Reuters. Právě jaderné elektrárny musely loni v létě kvůli nízké hladině vody snížit své výkony. Ovlivněna byla i produkce vodních elektráren.