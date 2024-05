Mladík se přiznal k napadení europoslance Eckeho. Policie hledá další podezřelé

Teenager dosud nikdy nebyl v hledáčku strážců zákona. Policisté ho nevzali do vazby, protože se nepředpokládá, že by se začal skrývat. Vyšetřování případu pokračuje, identita dalších třech podezřelých totiž zůstává neznámá. Podle svědků útočili mladíci v černém oblečení, kteří vypadali jako členové krajně pravicové scény. Policie odhaduje jejich věk na 17 až 20 let.

K útoku došlo v pátek večer v městské části Striesen. Ecke, který je na desátém místě kandidátky SPD v červnových volbách do Evropského parlamentu, musel být ošetřen v nemocnici. Podle místní stranické organizace byl dokonce operován.

Terčem zastrašování, ničení plakátů a urážek byly i další týmy vyvěšující plakáty. Podle policie zřejmě skupina útočníků krátce předtím napadla a zranila i osmadvacetiletého pracovníka kampaně Zelených.

Útok na europoslance odsoudil německý kancléř a stranický kolega napadeného Olaf Scholz. Podobné incidenty podle něj představují hrozbu pro demokracii. "Demokracie je ohrožená takovými činy," uvedl na kongresu evropských sociálnědemokratických stran, kde vyzval k jednotě. "Musíme se tomu společně postavit," dodal.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová přislíbila, že bude bojovat proti nárůstu násilí proti politikům. "Stát na toto musí a bude reagovat tvrdými činy a dalšími ochrannými opatřeními pro demokratické síly v naší zemi," uvedla podle agentury Reuters.