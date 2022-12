Mladíka zadrženého na hranici s Gruzií Rusko stíhá za "přeběhnutí k nepříteli"

Frolov, který údajně vyznává anarchistické a antifašistické názory, hodlal podle vyšetřovatelů vstoupit do Legie svobody, ve které přeběhlí či dříve zajatí ruští vojáci bojují na straně Ukrajiny proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Muži hrozí až deset let vězení.

"Před soudem, který rozhodoval o vazbě, vyšetřovatel tvrdil, že si Savelij v létě koupil maskáče a speciální obuv vhodnou do bojových operací. Podle FSB se přes Gruzii, Turecko a Polsko chtěl dostat na frontu. Ale neměl ani letenky, ani víza," uvedl obhájce Jevgenij Smirnov.

Frolova zadrželi na přechodu na konci října, kdy jej pohraničníci vytáhli z autobusu. Stačil vzkázat známým, že jej chtějí vyslechnout pracovníci ruské tajné služby FSB, jejíž součástí je v Rusku pohraniční stráž. Pak se ocitl na policejní strážnici ve Vladikavkazu. Frolov uvedl, že jej nejprve uvěznili na 15 dní pod záminkou, že se dopustil drobné výtržnosti a sprostě nadával na veřejnosti. Na počátku prosince se pak dozvěděl, že je trestně stíhán.

Do Gruzie z Ruska prchly desetitisíce mladých Rusů v obavě z mobilizace do války proti Ukrajině. Čím se Frolov dostal do hledáčku tajné služby, není zatím jasné. Je možné, že pohraničníci našli v jeho mobilu odkazy na ukrajinské zdroje nebo protiválečnou korespondenci s přáteli. Každopádně jej zatkli poté, co si prohlédli jeho telefon, dodal server Meduza.