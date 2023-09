Morawiecki varuje německého kancléře, aby "nestrkal nos" do polských záležitostí

"Pane kancléři, bylo by lepší, kdybyste byl dobře informován o aktuální situaci a nepletl se do polských záležitostí,“ řekl Morawiecki na shromáždění v Kraśniku v reakci na slova německého kancléře.

Olaf Scholz se měl na mítinku SPD v Norimberku zabýval větší kontrolou nelegální migrace a také v tomto ohledu zajistit další opatření. Agentura DPA uvedla, že vzhledem k současné situaci na hranicích Scholz vyzval k vysvětlení možných nesrovnalostí při vydávání víz ze strany Polska.

„Nechtěl bych, aby to Polsko jednoduše odmítlo; o naší azylové politice budeme pokračovat později,“ řekl Scholz. Dodal, že „každý, kdo přijede do Polska, by tam měl být zaregistrován“.

„Logikou dnešní situace je, že Občanská platforma otevírá dveře nelegální imigraci, protože nechtěla souhlasit s referendem a s touto otázkou v referendu,“ řekl Morawiecki.

Dokud Vláda Prawo i Sprawiedliwość (PiS) je u moci, my budeme rozhodovat o polských záležitostech a Poláci rozhodnou, co by se mělo stát v jejich polském domě.