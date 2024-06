Morawiecki: V EU se na obranu vydává až o půl miliardy eur méně než je potřeba

Morawieckému se nelíbí, že se „tvůrci rozhodnutí v EU snaží teoreticky zajistit všechno a všude a udělat to najednou“. „Zákonodárci bloku chtějí zavést co nejpřísnější ekologické normy, ale soutěží se zeměmi, které se o tyto normy vůbec nestarají. Chválí volný obchod, zatímco všichni ostatní významní hráči volí skrytý protekcionismus,“ líčí bývalý polský lídr.

Podle něj chtějí evropští politici Evropě „vnutit nemožnou triádu ambicí“. Zahrnuje co nejštědřejší sociální politiku a investice do nových technologií a inovací, rozšíření obranných schopností a evropskou zelenou dohodu. „V krátkodobém horizontu však není možné splnit všechny tyto cíle najednou. To je naše nemožná trojice,“ napsal.

Morawiecki také upozornil, že členské země EU vyčleňují nepředstavitelně vysoké částky na dosažení klimatické neutrality do roku 2050. „Není divu, že se stále více podniků stěhuje do zemí, kde jsou ceny energií nižší a byrokracie méně zatěžující. Německý chemický gigant BASF se zaměřil na Čínu, zatímco další německé společnosti – včetně společností Aurubis a Schaeffler - expandují v USA. A to je teprve začátek,“ vyjmenoval.

Nelíbí se mu dopad těchto trendů na Polsko. „To vše zpochybňuje životaschopnost modelu sociálního státu. Evropané si dobře pamatují těžké oběti způsobené Covidem-19, s ním spojenou nejistotu, růst cen, strašidlo bankrotu a nezaměstnanosti. V současné době se celkové výdaje na sociální politiku v EU pohybují mezi 3 a 4 biliony eur,“ dodal někdejší polský premiér za stranu Právo a Spravedlnost (PiS).

Naopak Morawiecki vyzývá k posílení obranných kapacit evropských zemí. „Musíme posílit naše obranné schopnosti – nebo, řečeno šířeji, odolnost členských zemí EU – abychom ochránili to, čeho jsme za desetiletí dosáhli. Pro Polsko, Českou republiku, Slovensko, pobaltské státy a Rumunsko je sázka ještě vyšší a má existenční charakter,“ připomněl.

Nyní bude Washington věnovat zvýšenou pozornost indopacifické oblasti kvůli soupeření s Čínou, jak dodal polský politik. „Multipolarita také vytvořila složitou konstelaci vzájemných závislostí a soupeření – Rusko je agresorem, Indie usiluje o to stát se globální mocností a muslimské státy a země globálního jihu touží po větším vlivu a moci,“ vysvětlil.

Evropa na obranu nevydává dost, jak míní. „Na tomto pozadí Evropa v současné době vydává na obranu přibližně 400 miliard dolarů – a stále jí chybí 400 až 500 miliard dolarů. Má-li být Evropa zabezpečena proti hrozbám ze strany Ruska a jeho přátel, má-li být globálním hráčem, musí na armádu vydávat 4 až 5 % HDP. To platí pro všechny členské země NATO,“ zdůraznil Morawiecki.