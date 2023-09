Musk pobouřil Tchaj-wan. Nejsme na prodej, vzkazují mu z ostrova

"Poslouchejte, Tchaj-wan není součástí Čínské lidové republiky a rozhodně není na prodej!" napsal tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu na sociální síti X, dříve nazvané Twitter, kterou loni právě nejbohatší člověk světa Musk zakoupil.

Wu ještě dodal, že doufá, že Musk požádá čínské komunisty, aby umožnili svým spoluobčanům přístup na X. Platforma je totiž v pevninské Číně zakázaná.

Známý podnikatel a vizionář na businnesovém summitu v uplynulých dnech přirovnal Tchaj-wan k Havaji a označil jej za integrální součást Číny. Peking si dlouhodobě nárokuje území ostrova, který má na něm nezávislou vlastní vládu. Napětí mezi oběma státy v posledních měsících roste.

BBC připomněla, že nejde o první podobný komentář miliardáře, který má v pevninské Číně své podnikatelské zájmy. Automobilka vyrábějící elektromobily Tesla má velkou továrnu v Šanghaji. Její majitel dokonce v květnu navštívil Čínu a setkal se s vysoce postavenými představiteli režimu.

Musk konkrétně loni v říjnu řekl, že napětí mezi Pekingem a Tchaj-pejí by se dalo vyřešit, pokud by Čína dostala jistou míru kontroly nad Tchaj-wanem. V následném rozhovoru pro Financial Times dodal, že věří vládám obou zemí, že mohou dosáhnout smysluplné dohody.