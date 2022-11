Musk u soudu hájil rekordní plán odměn, který mu přiznala Tesla

Plán napadl jeden z akcionářů, který soud žádá o jeho anulování. Plán je rozvržen do více částí a více let. Získání odměn ve formě akciových opcí je podmíněno splněním výkonnostních cílů, mezi které patří například určitá ziskovost podniku a cena jeho akcií na burze.

"Plně jsem se soustředil na řízení podniku," uvedl dnes Musk u soudu. Dodal, že nediktoval podmínky plánu. Hovořil rovněž o tom, že pro automobilku bylo mimořádně náročné přežít rok 2017, ve kterém se plán odměn připravoval. "Pokládal jsem to za extrémně nepravděpodobné," odpověděl na otázku, zda si v té době myslel, že Tesla uspěje.

Musk také uvedl, že by nepřijal plán odměn, který by mu předepisoval nějakou konkrétní pracovní dobu. "Pracuji v podstatě pořád," prohlásil. "Nevím, k čemu by byly píchačky," dodal.

Člen správní rady Tesly Ira Ehrenpreis v pondělí u soudu řekl, že cílem plánu odměn bylo udržet Muska ve společnosti Tesla, aby neodcházel za jinými aktivitami. Plán v roce 2018 podpořilo více než 70 procent akcionářů Tesly. Žaloba nicméně uvádí, že mnoho z těchto akcií patřilo lidem úzce spjatým s Muskem.

Žalobu podal Richard Tornetta, což je menšinový akcionář, který podniká v prodeji autodílů pro stereo systémy. Tornetta tvrdí, že Tesla oklamala veřejnost, když naznačovala, že stanovené výkonností cíle je obtížné splnit, zatímco ve skutečnosti Tesla vždy očekávala jejich splnění. Musk podle něj využil vlivu na členy správní rady podniku, aby si podmínky plánu odměn nadiktoval.

Musk, který nedávno koupil internetovou společnost Twitter, je nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 189 miliard dolarů (zhruba 4,4 bilionu Kč).