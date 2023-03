Na Slovensku vykolejilo pendolino, nehoda přerušila dopravu

Finský parlament dnes schválil návrh zákona o vstupu Finska do Severoatlantické aliance. Pro vstup do NATO se země, která byla dlouhé desítky let neutrální, rozhodla po ruské invazi na Ukrajinu v loňském roce. Přijetí Finska i Švédska, které se o členství v NATO také uchází, musí odsouhlasit všech 30 členských zemí aliance; zbývá ještě ratifikace ze strany Maďarska a Turecka.