Nasazení severokorejských vojáků na Ukrajině: Jaké hrozí dopady pro Evropu i celý svět?

Někteří analytici ve Washingtonu podle serveru National Interest považují nasazení za projev ruské slabosti a zoufalství, ale tento pohled ignoruje strategické reálie. Pár tisíc severokorejských vojáků je vzhledem k obrovské ruské armádě marginální a neohrozí zásadně situaci na bojišti. Tento malý kontingent však přesto zaujímá jinou roli.

Spojené státy dlouhodobě využívají spojence ke zvýšení dostupnosti vojáků, zmírnění zátěže pro americké vojáky a zvýšení legitimity vojenských operací. Nasazení severokorejských vojáků Rusko odpovídá této praxi – jde o nízkonákladovou, symbolickou posilu, která slouží domácí propagandě a posiluje vztahy s Pchjongjangem.

I když někteří v Evropě považují přítomnost severokorejských vojáků za hrozbu pro bezpečnost, její dopad bude pravděpodobně omezený. Tito vojáci budou působit jako pomocná síla a nebudou mít nezávislou roli. To však stále naznačuje, že v budoucnu by Rusko mohlo požadovat další severokorejské posily, což by mělo NATO a jeho partnery udržovat v pozoru.

Co tento krok znamená pro Severní Koreu? Nasazení vojáků lze interpretovat dvěma způsoby: jako obranný nebo agresivní krok.

V obranném kontextu může být Severní Korea zaměřena na zabezpečení svých pohraničních obran a zvyšování jaderného arzenálu, aby odradila Jižní Koreu, USA a dokonce i Čínu. Pomocí Ruska může Pyongyang posílit svého důležitého spojence a získat veterány, kteří mohou zlepšit schopnosti Korejské lidové armády. Dodávky munice z Ruska také znamenají, že Severní Korea nebude mít v krátkodobém a střednědobém horizontu schopnost ohrozit Jižní Koreu.

Na druhou stranu někteří odborníci věří, že Kim Čong-un může plánovat agresivní akci. Toto nasazení by mohlo naznačovat přípravu na budoucí konflikt, přičemž Severní Korea se snaží připravit své vojáky na válku a zajistit si plnou podporu Ruska proti alianci Jižní Koreje a USA.

Oba výklady jsou možné, ale obranná hypotéza lépe odpovídá současnému chování Severní Koreje. Dlouhodobé důsledky by však mohly změnit rovnováhu na Korejském poloostrově. Výměnou za podporu může Severní Korea získat peníze, suroviny a vojenskou techniku, což by jí umožnilo modernizovat arzenál a zlepšit bojové schopnosti. To by mohlo změnit strukturu armády a posílit novou generaci vůdců s bojovými zkušenostmi.

Účast v konfliktu na Ukrajině by pravděpodobně byla příležitostí k rozvoji kariéry pro severokorejské vojáky, podobně jako služba v Sýrii byla pro ruské důstojníky. Pokud by tito vojáci byli úspěšní, mohli by postoupit do vyšších pozic, což by ovlivnilo strukturu severokorejské armády. Naopak, pokud by utrpěli vysoké ztráty, mohlo by to vést k přehodnocení jejich strategického a operačního přístupu.

Přítomnost severokorejských vojáků může také Pchjongjangu poskytnout cenné informace o moderním vedení války, například o integraci různých typů dělostřelectva a průzkumných systémů a důležitosti vzdušné kontroly. To by mohlo vést k posílení severokorejské protivzdušné obrany a modernizaci její zastaralé letectva.

Postoj Číny k této situaci je také důležitý. I když USA vyzývají Čínu, aby vyvinula tlak na Severní Koreu, aby stáhla své vojáky, Peking nemá zájem tento krok narušit. Čína má zájem podporovat ruské vojenské úsilí, protože to pomáhá oslabovat USA, svého hlavního konkurenta. Je pravděpodobné, že Peking byl o nasazení vojáků informován předem, protože Kreml by nejednal bez zvážení čínského postoje.

Nicméně plnohodnotná aliance mezi Čínou, Severní Koreou a Ruskem je nepravděpodobná. Vztah mezi Čínou a Pchjongjangem je napjatý a je jasné, že Čína sice podporuje Rusko v jeho snaze vyvažovat vliv USA, ale nebude riskovat vlastní zájmy a bojovat za Rusko nebo Severní Koreu.

Krátkodobě nasazení severokorejských vojáků neovlivní situaci na Ukrajině ani strategii Ruska. Dlouhodobě však může ovlivnit vojenskou strategii Severní Koreje a její vnitřní mocenské struktury. Vojáci se mohou vrátit s cennými zkušenostmi, které mohou změnit taktiku a přístup Severní Koreje k modernímu vedení války.

Celkově, i když nasazení představuje důležitý vývoj, pravděpodobně neovlivní zásadně bezpečnost Evropy nebo rovnováhu moci v současnosti. Jeho skutečný dopad může být subtilnější a ovlivnit strategii Severní Koreje a její vojenskou strukturu v budoucnosti.