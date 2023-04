Neberte zajatce, vzkázal Prigožin wagnerovcům. Ukrajince mají rovnou zabíjet

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli prohlásil, že Moskva "neodpustí" Washingtonu to, že odmítl udělit americká víza ruským novinářům, kteří jej měli doprovázet na návštěvu sídla OSN v New Yorku. Novinářům to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov před odletem do New Yorku, kde v pondělí zasedání začne.