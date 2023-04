Nemůžete shodit bomby na Ukrajinu a pak jet na dovolenou, řekl Lipavský ruskému tisku

Lipavský byl v rozhovoru dotázán, proč je Česká republika jedinou zemí v Evropě, která zavedla zákaz vstupu ruských turistů a zároveň nehraničí s Ruskem. "Ale do Prahy můžete letět letadlem. Nemůžete shodit bomby na Ukrajinu a pak jet na dovolenou. Takové chování je pro Českou republiku nepřijatelné," podotkl ministr.

"V naší zemi existuje program na pomoc ruské opozici. Naše země je bezpečným místem pro nezávislé novináře, členy vědecké komunity a další zástupce ruské společnosti. Ale, bohužel, ne celá ruská společnost je proti válce. A z bezpečnostních důvodů musíme rozlišovat mezi těmi, kteří podporují válku a těmi, kteří jsou proti ní," uvedl.

Dodal, že podle něj by Rusové neměli mít možnost cestovat po Evropě po masakrech v Buči, zničení Mariupolu a dalších ukrajinských měst.

Popřel také, že by v Česku byli politici, kteří sympatizují s Ruskem. "Máme nového prezidenta. Uspořádali jsme volby. Miloš Zeman je pryč a teď máme nového prezidenta Petra Pavla. Má jasnou vizi české zahraniční politiky. Dříve působil jako předseda vojenského výboru NATO. Takže je mu celkem jasné, co Rusko a jeho imperialistické sklony znamenají pro střední a východní Evropu," uvedl.

Zmínil se rovněž o tom, že svoboda a suverenita Ukrajiny je velmi úzce spjata se svobodou Česka. "Jen poslouchejte, co ruská propaganda vysílá v televizi každý den, Kiseljov a další! Mluví o útocích na západní města, o potřebě shodit rakety na Washington. Je to vtip nebo to myslí vážně? Po celá léta říkala propaganda totéž o Ukrajině, se svolením Kremlu. A nyní vidíme bomby padající na ukrajinská města každý den," řekl.

Dodal že Česko se nechce stát součástí Ruska. "Ukrajinci se rozhodli, že chtějí být součástí západní společnosti, a já jsem připraven jim pomoci bránit jejich zemi proti ruskému imperialismu. Neobviňuji ruské občany jednotlivě. Obviňuji ruský imperialismus, který musí být vymýcen, protože ohrožuje bezpečnost mé země a naše životy," míní Lipavský.