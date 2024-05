RB OSN zamítla rezoluci o zákazu jaderných zbraní ve vesmíru

Pro návrh hlasovalo sedm členů Rady bezpečnosti OSN, stejný počet byl proti a jedna země se zdržela hlasování. Ke schválení bylo potřeba alespoň devět hlasů v 15-členné radě, připomíná Reuters.

Rusko předložilo návrh na začátku května. Požadovalo, aby všechny země vyvíjely úsilí k zabránění nasazení, hrozbě či použití zbraní ve vesmíru a to "navždy".

RB OSN 24. dubna zablokovala podobný návrh předložený USA a Japonskem, když jej vetovalo Rusko a Čína se hlasování zdržela. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja tehdy Radě bezpečnosti řekl, že návrh by měl zahrnovat všechny druhy zbraní a oznámil, že Rusko plánuje předložit novou rezoluci.

Vetovaná rezoluce předložená USA a Japonskem se zaměřovala pouze na zbraně hromadného ničení. Pokud by byla schválena, návrh by vyzval všechny země světa, aby je nevyvíjely ani neumísťovaly ve vesmíru, jak to zakazuje mezinárodní smlouva z roku 1967, kterou ratifikovaly i USA a Rusko, a aby souhlasily s ověřováním plnění dohody.

Velvyslankyně USA při OSN Linda Thomas-Greenfieldová po hlasování 24. dubna připomněla, že ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu umístit jaderné zbraně ve vesmíru. Podle jejích slov však vetování návrhu Ruskem vyvolává otázky, co by ruská vláda mohla skrývat.

Putin reagoval na oznámení Bílého domu v únoru, že Rusko má schopnost vyvíjet vesmírnou jadernou zbraň, jejíž elektromagnetické záření by v případě výbuchu mohlo poškodit rozsáhlé sítě družic.

Původní rezoluci předložily Spojené státy 18. března poté, co Bílý dům uvedl, že Rusko má schopnost vyvíjet vesmírnou jadernou zbraň, která by mohla v případě výbuchu poškodit družice na oběžné dráze. Thomasová-Greenfieldová zdůraznila, že taková událost by mohla zničit tisíce družic po celém světě a vážně narušit mnoho životně důležitých služeb, na nichž jsme všichni závislí.

Družice se staly klíčovými aktivy ve vojenských operacích, jako je komunikace a navigace, což je patrné například z konfliktu na Ukrajině, kde se drony řízené pomocí družic staly součástí bojových operací. Smlouva z roku 1967 zakazuje jakékoli umístění zbraní hromadného ničení ve vesmíru nebo na oběžné dráze Země.