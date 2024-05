Fiala tentokrát Švýcarům proti Kanadě nepomohl, Rakušané nadále drží naději. Lotyši udolali Slováky v nájezdech

Po soupeřích, kteří byli v duelu s nimi favority, ale dokázali je (kromě Česka) potrápit, nyní Rakušané sehrály duel s Norskem, tedy s mužstvem, nad kterým pro ně byla povinnost vyhrát. A od úvodu v tomto ohledu nenechávali nikoho na pochybách. Záhy po úvodním buly mohli jít totiž naši jižní sousedé do vedení, kdyby se bekhendem při dorážce trefil Thaler. Po uběhnutí první poloviny první třetiny se pak Norům povedlo ubránit oslabení a následně se to samé podařilo i Rakušanům, jelikož se jim v početní nevýhodě povedlo přečkat možnost Thoresena, jemuž Zuccarello nahrával jen na brusle. A když pak za Norsko na trestné lavici seděl Steen, ani tehdy ke změně bezbrankového skóre nedošlo.

Běžela 29. minuta, když se Rakušanům povedlo konečně využít jednu z nabídnutých přesilovek, přičemž tehdy se Schneider rozhodl ke střele zpoza levého kruhu a prostřelil tak bránícího Kaasastula, a i gólmana Haukelanda, 1:0. Trvalo to pouhých 40 vteřin, než Rakušané navýšili svoje vedení na 2:0. Tehdy se pro změnu o Haukelandovy branky dostala tečovaná Zwergerova střela. Ve druhé třetině se roztrhl pytel s rakouskými góly. Ve 34. minutě to už bylo 3:0 poté, co se podruhé do střelecké listiny zapsal Schneider.

V momentě, kdy se zápas lomil z druhé do třetí třetiny, hráli Rakušané 56 sekund dlouhé oslabení ve třech. To dokázali přežít a nejen to. Hned po jeho skončení se z trestné lavice do brejku dostal Huber, jenž tak mohl zvýšit na 4:0, kdyby ale jeho možnost nezneškodnil gólman Haukeland. Ve 49. minutě byl blízko ke čtvrtému rakouskému gólu Strong, ale ten trefil levou tyčku. Šest minut před sirénou se podařilo Seveřanům sice snížit zásluhou Engebratena, ale byli to nakonec Rakušané, kteří na konečných 4:1 navýšil během norské power-play. To se pro změnu trefil Huber a udržel tak Rakušanům naději na senzační postup do čtvrtfinále.

Fiala jako padouch. Hvězda Švýcarům tentokrát kvůli zbytečnému faulu nepomohla

Nedělní večer v pražskéO2 Areně nabídl strhující podívanou dvou největších favoritů skupiny A. A že to bude skutečně strhující duel, tak to už bylo znát v úvodních minutách, jelikož obě mužstva do tohoto zápasu vlétla pěkně po hlavě. Nebylo tak tedy nouze ani o rychlou změnu skóre, o kterou se už ve druhé minutě postaral během přesilovky Cozens, 1:0 pro Kanadu. Po většinu času prvního dějství byli ale více na puku Švýcaři, což nakonec vyústilo ve vyrovnání ve 12. minutě, kdy se taktéž v přesilovce trefila švýcarská hvězda ze zámoří Fiala.

Ještě ostřejší byl duel ve druhé dvacetiminutovce. Tato část hry ale začala nejprve otočením skóre, o což se postaral Loeffel. Následně vše ale svým krajanům zkomplikoval Kevin Fiala, když uprostřed kluziště nesmyslně nastavil nohu Cozensovi. Následně se kvůli tomu strhla hromadná bitka a vše nakonec skončilo Fialovým vyloučením do konce zápasu. Na kanadskou trestnou lavici ještě tehdy usedl za krosček Guhle. Když pak právě on vjel na led a začala dlouhá kanadská přesilovka, Severoameričané ji hed dvakrát využili. Nejdříve se trefil Cozens, 2:2. Pak sice dostali možnost trestného nájezdu po faulu Bedarda na ujíždějícího Thurkaufa, ovšem Andrighetto následně nájezd neproměnil. Za chvíli se naopak na druhé straně ke smůle Švýcarů trefil Nick Paul, 3:2.

Třetí třetina byla ve znamení dohrávání zápasu ze strany Kanady, která si tak kontrolovala svůj jednobrankový náskok, zatímco Švýcaři už se k ničemu nezmohli a to ani při jejich hře bez brankáře.

Gólman Gudlevskis se v bolestech postaral o lotyšské zmrtvýchvstání

Zajímavý vyrovnaný duel se hrál v neděli večer i v Ostravě. Tam se střetli v důležitém zápase pro oba celky Slovensko a Lotyšsko. Naši východní sousedé potřebovali ideálně vyhrát a ideálně za tři body, aby si zajistili postup do čtvrtfinále, to Lotyši zase potřebovali vyhrát, aby si udrželi naději na postup mezi nejlepších osm. Hned v první minutě tak zahrozili jak Pospíšil, tak Tatar. Následně se svěřenci kouče Craiga Ramseyho neprosadili v přesilovkách, přičemž jich měli k dispozici hned tři. Neprosadil se ani Nemec se Slafkovským. Pobaltský celek to vše přečkal a nakonec v 19. minutě otevřel skóre. Stalo se tak poté, co gólman Hlavaj sice nejprve zneškodnil střelu Freibergse, ale ten se dostal k dalšímu zakončení a to už bylo úspěšné, 1:0.

Jen za první třetinu si gólman Gudlevskis si připsal hned 20 zákroků a ani ve druhé třetině se nenudil. Tentokrát si na něm vylámali zuby Kudrna, Daňo a Cehlárik. Pak byli blízko ke druhému gólu Lotyši, když v přesilovce zahrozil Egle a když pak Jaks trefil tyčku.

Závěrečná dvacetiminutovka začala Hudáčkovou příležitostí, ale pošesté na turnaji se netrefil. Ve 43. minutě už ale dostal puk do lotyšské klece Pospíšil, jenž zůstal nikým nehlídaný v předbrankovém prostoru, čehož beze zbytku využil. V následujících chvílích se Lotyši chtěli co nejrychleji vrátit zpátky do vedení, ale dlouho nenacházeli jak na Hlavaje. Až v 59. minutě se o změnu skóre na druhé straně postaral Cehlárik po přihrávce Slafkovského. Jenže radost z vedení Slovákům trvala jen 24 vteřin. Za tak krátko dobu totiž vyrovnal Cibulskis.

Strhující duel tak došel do prodloužení, v němž si sice Lotyšsko zahrálo hned dvě přesilovky, ale ani jednu z nich nevyužil. A tak vše nakonec musely rozlousknout nájezdy. V nich očividně už v bolestech chytající hrdina Gudlevskis nestačil pouze na Slafkovského, zatímco za Lotyše se hned dvakrát trefil Ločmelis. Slováci si tak na jistotu čtvrtfinále musejí ještě počkat.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (19.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Norsko – Rakousko 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 54. Engebraten (Zuccarello) – 29. Schneider (Heinrich, Rossi), 29. Zwerger (Schneider, Rossi), 34. Schneider (Rossi, Brunner), 58. M. Huber (Zwerger). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Tscherrig – Fuchs (oba Švýc.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Diváci: 16 565

Norsko: Haukeland – Johannesen, Solberg, I. Hansen, Nörstebö, Krogdahl, Kaasastul, Engebraten – Brandsegg-Nygard, P. Thoresen, Zuccarello – Pettersen, E. Ö. Salsten, Martinsen - N. Steen, Vikingstad, Berg Paulsen - T. Olsen, H. Ö. Salsten, Rönnild – Bakke Olsen. Trenér: T. Johansson

Rakousko: Kickert – Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Brunner, Stapelfeldt – Wukovits, Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl, Baumgartner, Haudum – P. Huber, Thaler, Rohrer. Trenér: Bader

Švýcarsko: Genoni - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora - Niederreiter, Hischier, Fiala - Kurashev, Andrighetto, Jäger - Simion, Senteler, Herzog - Ambühl, Thürkauf, Scherwey - Ch. Bertschy. Trenér: Fischer

Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Zellweger, Severson, Guhle - Mercer, McBain, B. Tanev - Bedard, Paul, McCann - Dubois, Tavares, Hagel - Bunting, Cozens, Mangiapane - Guenther. Trenér: Tourigny

SKUPINA B (Ostrava)

USA – Kazachstán 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. Boldy (Nelson, L. Hughes), 8. B. Tkachuk (Werenski, Gaudreau), 17. Nelson (Boldy, Sanderson), 19. B. Tkachuk (Werenski, Gaudreau), 22. Brindley (Kessel, Kunin), 24. Boldy (Gaudreau, B. Tkachuk), 32. Kunin (Boldy, Werenski), 46. Tkachuk (Boldy, Gaudreau), 46. Hayes (Petry), 51. Gaudreau (Boldy) – 47. Omirbekov (Koroljov, Starčenko). Rozhodčí: Brander (Fin.), Hronský – Durmis (oba SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:7. Využití: 4:0. Diváci: 8468

USA: Nedeljkovic – Seth Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Caufield, Pinto, B. Tkachuk – Boldy, Nelson, Gaudreau – Zegras, Hayes, Farabee – Brindley, Kunin, Eyssimont - Smith. Trenér: Hynes

Kazachstán: Bojarkin (41. Šutov) – Gajtamirov, Beketajev, Orechov, Danijar, Dichanbek, Koroljov, Breus – Rymarev, Omirbekov, Starčenko – Michajlis, Muchametov, Panjukov – Muratov, Šulga, Savickij – Rachmanov, Bojko, Asetov – Musurov. Trenér: Mambetalijev

Slovensko - Lotyšsko 2:3 po sam. náj. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 43. Pospíšil (Regenda, Ivan), 59. Celharik (Slafkovský, Hrivik) - 19. Freibergs (Rihards Bukarts, Indrašis), 59. Cibulskis (Indrašis), rozhodující nájezd Ločmelis. Rozhodčí: Ch. Holm (Švéd.), Vikman (Fin.) - Heffner, Hofer (oba Něm.). Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 9109

Slovensko: Hlavaj - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Daňo, Sukeľ, Kudrna. Trenér: Ramsay

Lotyšsko: Gudlevskis - Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile - Daugavinš, Abols, Krastenbergs - Robets Bukarts, Batna, Dzierkals - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Tralmaks, Egle, Gavars - Lavinš. Trenér: Vitolinš