Zuřivý požár v Los Angeles má první potvrzené oběti. Boj s plameny je zatím úplně marný

To, o čem se v tuzemském fotbalovém zákulisí mluvilo posledních několik dní, se v úterý stalo skutečností. Fotbalová Slavia oznámila, že její novou posilou se stal čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál a český reprezentant Vasil Kušej, který do Edenu přestoupil z Mladé Boleslavi. Obě strany se dohodly na smlouvě trvající až do prosince roku 2028, přičemž neoficiální informace hovoří o tom, že měl do Slavie přijít za zhruba 60 milionů korun, což by z něj činilo druhého druhou nejdražší posilu v historii české nejvyšší soutěže.