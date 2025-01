Rodí se v EU druhé Maďarsko? Oči celé Evropy se otáčejí k Rakousku

Kickl, který otevřeně označuje Orbána za svůj vzor, sdílí podobné politické priority. Jeho strana obhajuje závislost na ruském plynu, kritizuje sankce proti Rusku a plánuje omezit pomoc Ukrajině. Rakousko by se tak mohlo přidat k Maďarsku a dalším státům, které vykazují sympatie k Moskvě. Tento blok by mohl výrazně zkomplikovat rozhodování v EU, kde jsou klíčová rozhodnutí závislá na jednomyslnosti.

FPÖ tvrdí, že sankce proti Rusku způsobují utrpení na obou stranách konfliktu a zvyšují napětí. Kicklova strana dokonce vyzývá k „mírové politice“, která by donutila Ukrajinu jednat o příměří. Takové postoje rezonují s některými populistickými politiky v Evropě i ve Spojených státech.

Historická paralela a jazyk

Kicklova rétorika během volební kampaně byla provokativní. Prohlásil se za „lidového kancléře“ (Volkskanzler), což je termín spojený s nástupem nacistů v Německu ve 30. letech. Tento odkaz na minulost vzbudil značnou kritiku. FPÖ také prosazuje politiku „zachování homogenity rakouského lidu“, což zahrnuje pozastavení práva na azyl a návrat žadatelů o azyl prostřednictvím nouzového zákona – což by bylo v rozporu s evropským právem.

Kicklův nástup by mohl mít dalekosáhlé důsledky. Pokud by Rakousko pod jeho vedením blokovalo klíčové iniciativy EU, jako je pomoc Ukrajině nebo Zelená dohoda, mohlo by to zpomalit evropskou integraci a akceschopnost. FPÖ kritizuje evropskou ekologickou politiku a označuje ji za hlavní příčinu ztráty konkurenceschopnosti Evropy. Navíc hrozí pozastavením plateb do rozpočtu EU, pokud nedojde k posílení ochrany vnějších hranic.

Úspěch FPÖ by mohl povzbudit další krajně pravicové strany v Evropě, včetně Alternativy pro Německo (AfD), která je v Německu na druhém místě v průzkumech před únorovými volbami. AfD a FPÖ sice nesdílejí stejnou evropskou frakci, ale jejich politické postoje jsou velmi podobné. Německý ministr hospodářství Robert Habeck varoval, že situace v Rakousku ukazuje, kam může vést neschopnost mainstreamových stran vytvořit koalice.

Evropská unie čelí nelehké situaci. S Kicklem v čele Rakouska by mohlo dojít k posílení osy středoevropských států s proruskými tendencemi, což by oslabilo jednotu EU a její postoj vůči Rusku. Zároveň by mohly být ohroženy klíčové hodnoty, jako je solidarita a ochrana lidských práv. Budoucí vývoj bude záviset nejen na tom, zda se Kickl skutečně stane kancléřem, ale také na tom, jak na tuto situaci zareagují ostatní evropské státy a instituce.