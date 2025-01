Elvis Presley by slavil devadesáté narozeniny

Ačkoliv zpěvák Elvis Presley zemřel takřka před padesáti lety, jeho písně jsou nesmrtelné. Jak se ale z chudého chlapce stala hudební legenda?

Ve městě Tupelo v americkém státě Mississippi se dne 8. ledna 1935 nad ránem Gladys Presleyové a jejímu manželovi Vernonovi narodila dvojčata, dva chlapečci. Jeden z nich ale přišel na svět již mrtvý, ten druhý dostal jméno Elvis Aaron. Rodiče Gladys a Vernon Presleyovi byli velice chudí a žili skromně, až bídně. Když byly Elvisovi tři roky, jeho otec nastoupil do vězení, protože padělal směnky, a tak se rodina dostala na úplné dno. Protože nebyla schopna platit nájem, často se stěhovala.

Dětství tedy Elvis neměl zrovna jednoduché, i přesto se mu rodina snažila mnohé dopřát a rozvíjela jeho hudební nadání. Když bylo chlapci deset let, měl své první veřejné vystoupení, a to na pěvecké soutěži, v níž se umístil na pátém místě. O rok později mu rodiče k narozeninám dali první kytaru, na tu ho pak učil základy jeho strýček Vester, který mu také pouštěl country a bluesové písně, a tak výrazně ovlivnil jeho pozdější hudební kariéru. Hudba se tehdy stala Elvisovou věrnou společnicí, když kvůli častému stěhování neměl žádné kamarády. A tak absolvoval celou střední školu a po ní se začal živit jako řidič u jedné firmy. Jeho snem ale bylo prosadit se v hudebním světě. A to se mu začalo brzy plnit.

Krátce po ukončení studia na střední škole a nástupu do zaměstnání nahrál Elvis Presley první písně, a to dvě oblíbené balady. To se psalo léto roku 1953 a Elvisovi bylo osmnáct let. V nahrávacím studiu Sama Phillipse Elvis zaujal svým hlasem i talentem. Producent, který v mladíkovi hned viděl bělocha s černošským hlasem, a tedy jakýsi nový a netradiční objev, mu nabídl další spolupráci. A tak u něj již další rok Elvis nahrával další písně. Od února roku 1955 byl již Presley známým zpěvákem a jeho kariéra se začala rychle rozvíjet. Na začátku roku 1956 už si ho všimla i televize, ve stejném roce vznikl i videoklip k jeho dosud populární písni „Love Me Tender“.

Jeho slibně rozjetou kariéru narušila povinná vojenská služba mezi lety 1958 až 1960, kterou Elvis částečně trávil v Německu. Právě zde se seznámil s mladičkou, čtrnáctiletou, dívkou Priscillou Beaulieuovou, která se o několik let později stala jeho manželkou. V průběhu šedesátých let Elvis nejenom nahrával nové písně, ale také natáčel filmy. Jako zpěvák ovšem postupně ztrácel na oblibě, zastínila ho totiž kapela Beatles a další podobní umělci. Teprve koncem šedesátých let se v obrovské hudební konkurenci vybojoval zpět na vrchol.

Sedmdesátá léta nebyla pro Elvise zrovna šťastná po osobní stránce. Na podzim roku 1973 se rozvedl s manželkou Priscillou, s níž se oženil v roce 1967 a měl s ní dceru Lisu Marii. Ta zůstala v péči matky a zpěvák ji vídal jen minimálně, což těžce nesl. Objevily se u něj psychické problémy, které řešil přejídáním a nadměrným užíváním léků na uklidnění. I přesto, že se necítil dobře a hodně přibral, nevyhýbal se veřejným vystoupením a také aktivně tvořil nové písně. Stále měl mnoho fanoušků, pravidelně vyprodával koncertní haly. V profesním a osobním životě se mu začalo znovu dařit, dokonce se zasnoubil s Ginger Aldenovou, o více než dvacet let mladší modelkou a herečkou. Ta ho ale krátce před svatbou, dne 16. srpna 1977, našla mrtvého. Oficiálně zemřel král rock and rollu ve věku pouhých 42 let na infarkt, hovoří se ovšem také o předávkování drogami. Elvis Presley je pohřben u svého milovaného sídla Graceland v Memphisu, které se brzy po jeho smrti stalo muzeem, a to jedním z vůbec nejnavštěvovanějších v Americe. Jeho písně znějí dodnes.