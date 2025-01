PŮVODNÍ ZPRÁVA | Kanadu čeká období turbulencí a Trump. Trudeau ještě musí tvrdě pracovat, upozornil pro EZ kanadský politolog

Premiéři se snaží vydržet dlouho

Kanadští premiéři se podle něj snaží držet u moci deset a více let, málokdy se to však podaří. „Pan Harper byl ve funkci devět let, pan Chrétien deset let, Mulroney devět let. Dokonce i Pierre Trudeau po jedenácti letech u moci prohrál volby, než se mu podařilo vrátit se na další čtyři roky,“ nastínil Beaudry s odkazem na bývalé kanadské předsedy vlády.

Zmínil předchůdce Trudeaua Stephene Harpera z Konzervativní strany, který se stál u moci mezi lety 2006-2015. Vůdce Liberální strany Jean Chrétien vládl mezi lety 1993-2003 a konzervatista Brian Mulroney pak mezi lety 1984-1993. Před ním vládl právě liberální premiér Pierre Trudeau, konkrétně v letech 1968-1979 a následně 1980-1984.

Beaudry pro EuroZprávy.cz vysvětlil, že Kanadu čeká období turbulencí. „Ale je jistě možné z těchto změn vytěžit maximum, pokud zmobilizujeme naše parlamentní a demokratické instituce a budeme naslouchat našemu živému veřejnému mínění. Důležitá je jedna věc: není čas na nezdravé stranictví,“ zdůraznil. Připomněl pandemii Covidu-19, která stála posty politické lídry v mnoha jiných zemích.

Liberální strana potřebuje klid a rozvahu

Trudeau zůstane kanadským premiérem až do zvolení nového předsedy Liberální strany. „Novým premiérem se automaticky stane vítěz tohoto klání, ke kterému dojde v následujících týdnech,“ vysvětlil Beaudry.

Připomněl, že Liberální strana Kanady potřebuje „zdravý závod“ o nového vůdce a premiéra. „Kandidáti musí prokázat politický klid v tradičním slova smyslu. Vyhnout se dramatu a polarizujícímu stylu, aby kontrastoval s Pierrem Poilievrem,“ podotkl.

Lídr Konzervativní strany v průzkumech vede o dvacet procent a podle kanadského politologa si strana osvojila „Trumpovu metodu urážek, prosazování ultrakonzervativního programu, a dokonce kanadskou verzi izolacionismu pomocí hesla ‚Kanada na prvním místě‘, které napodobuje Trumpovo heslo ‚America First‘,“ popsal politolog.

Poilievre podle něj má blízko k radikálním libertariánským a náboženským propagandistům, jako je Jordan Peterson. Ten je zastáncem maskulinní a do určité míry „silácké“ politiky. „Mužský duch je pod útokem. Je to zřejmé. Řád je mužský. Chaos je ženský. Musíme znovu objevit věčné hodnoty a pak je žít,“ vylíčil pro americký list New York Times už v roce 2018.

Peterson už v minulosti například pro britskou stanici BBC proklamoval , že má „dost toho“, co považoval za kulturu univerzitního kampusu v Torontu, kde podle něj „řádí bojovníci za sociální spravedlnost a levicoví radikální političtí aktivisté“. Je jednou z osob, které miliardář Elon Musk obnovil účet na sociální síti Twitter. Ten mu byl v roce 2022 zablokován kvůli porušení zásad nenávistného chování.

Kdo Trudeaua nahradí?

Beaudry míní, že bývalá místopředsedkyně vlády a ministryně financí Chrystia Freelandová podala v prosinci demisi, „aby se distancovala od Trudeaovy administrativy a připravila se na kandidaturu do vedení země“. „Právě překvapivá rezignace je důvodem Trudeauova odchodu. Freelandová byla Trudeauovi věrnou partnerkou od začátku jeho prvního mandátu v roce 2015,“ poznamenal.

Rezignace Freelandové z prosince byla podle kanadského serveru CBC šokující. „Chrystia Freelandová je moje dobrá přítelkyně, se kterou velmi úzce spolupracuji... Tato zpráva mě velmi zasáhla,“ uvedla ministryně dopravy Anita Anandová.

Trudeau jí údajně sdělil, že bude přesunuta z resortu financí a nabídl jí jinou vládní pozici. „Po zralé úvaze jsem došla k závěru, že jedinou čestnou a schůdnou cestou je, abych z kabinetu odstoupila,“ napsala v dopise Trudeauovi.

Kandidátů na vedení strany je ale více. „O vedení Liberální strany by se mohl ucházet také bývalý guvernér Kanadské centrální banky Mark Carney. Kvalifikace ‚bankéře‘ by mu mohla pomoci, protože to, co je Trudeauově vládě vytýkáno, je nedostatek finanční zdatnosti,“ zmínil Beaudry.

Opozice je připravena vládu porazit

„Kanadský parlament byl prozatímně odvolán až do 24. března, aby měla Liberální strana čas najít nového lídra. Stalo se tak proto, že liberální vláda je od roku 2021 menšinovou vládou a potřebuje důvěru Dolní sněmovny, aby se udržela u moci,“ nastínil politolog.

Podle něj jsou ale opoziční strany připraveny vládu porazit už od prosince, kdy odstoupila Freelandová. „Učiní tak na konci března, kdy se parlament znovu otevře. Znamená to, že nový premiér, který Trudeaua vystřídá, bude rychle čelit voličům. Letos na jaře budou v Kanadě volby, to je zcela jasné,“ upozornil.

Beaudry dále zdůraznil, že by hlasování o novém předsedovi liberálů mělo být otevřeno všem členům strany v celé Kanadě. „Nbo ještě lépe všem Kanaďanům, kteří mají zájem volit, i když nenosí členský průkaz – tak tomu bylo v roce 2013 při volbě Trudeaua do čela strany,“ poznamenal.

Trudeau nyní bude muset tvrdě pracovat, aby se připravil na odchod do politického důchodu. „Potřebuje řídit jednání s Trumpovou administrativou ve Spojených státech, která pohrozila uvalením cel až do výše 25 % na veškerý kanadský vývoz, a to na základě falešných obvinění kanadské vlády z toho, že pouští z Kanady přes hranice do Spojených států migranty a drogy,“ upřesnil Beaudry.

Bezpečnostní situace v Kanadě není ani zdaleka ideální. „Přitom je tomu právě naopak, a co je nejhorší, mnoho zbraní pocházejících ze Spojených států končí v rukou členů gangů uvnitř velkých kanadských měst,“ uzavřel.