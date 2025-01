Poslední rozloučení s Janou Synkovou. Na herečku vzpomínali kolegové z Ypsilonky

Poslední rozloučení se Synkovou se uskutečnilo ve velké síni strašnického krematoria v Praze. Sbohem přišli herečce dát zejména kolegové z Ypsilonky, například Jiří Lábus, Martin Dejdar nebo Jan Jiráň. Dorazili také Oldřich Navrátil či Jitka Schneiderová.

Smuteční řeč pronesl herec Petr Vacek, který vyzval přítomné, aby se rozloučení stalo setkáním lidí, kteří mají na Synkovou dobré vzpomínky. "Nepamatuji si žádnou situaci, která byla nepříjemná, kdy by na mě Jana byla zlá," řekl během obřadu podle deníku Blesk.

Podle Vacka si lidé mysleli, že je Synková nafoukaná a namyšlená, protože nikoho nezdravila. On vysvětlil, proč tomu tak bylo. "Styděla se za své brýle, nenosila je a ty šmouhy prostě nezdravila," konstatoval. "Jani, tak tam na nás počkej a do té doby si tě necháme v písničkách, básničkách, ve hrách a našich vzpomínkách," dodal na závěr.

Synková zemřela 27. prosince 2024 po vleklých zdravotních problémech. Podle Blesku podlehla Alzheimerově chorobě. Manžela Jana Schmida, zakladatele Ypsilonky, přežila o půl roku.

Synková vystudovala DAMU a nejprve působila v libereckém Divadle F. X. Šaldy. V roce 1969 nastoupila do angažmá ve Studio Ypsilon, s nímž se na konci 70. let přestěhovala do Prahy. Působila zde až do roku 2023. Před kamerou ji proslavily komediální role tety Kateřiny v Saturninovi či psycholožky Kudláčkové v policejní filmové sérii Byl jednou jeden polda.