Inferno v Kalifornii: Scéna jako z Marsu, na evakuaci jsme měli 10 minut, popisují obyvatelé zasažených oblastí

Politické klima v Kanadě se ze dne na den změnilo. Premiér Justin Trudeau oznámil volby nového lídra Liberální strany, který ho nahradí na postu předsedy vlády. Charles-Étienne Beaudry, profesor politologie na Ottawské univerzitě a autor knihy Radio Trump: How he won the first time, exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal změny v kanadské politice a turbulence, které zemi čekají.