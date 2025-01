Trol, který nemá dostat prostor. Ruce pryč od EU. Jaké jsou reakce Evropy na Elona Muska?

Evropa čelí novému druhu politického vlivu, který přichází od technologického magnáta Elona Muska. Majitel platformy X (dříve Twitter) se v posledních týdnech aktivně zapojil do evropských politik, a to zejména do volební kampaně v Německu. Musk otevřeně podpořil krajně pravicovou stranu AfD (Alternativa pro Německo), což vyvolalo ostré reakce od evropských lídrů a politiků.