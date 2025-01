Útok na Dánsko? Francii dochází s Trumpem trpělivost

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Inter prohlásil: „EU nepřipustí, aby jakákoli země světa, ať už je to kdokoli, ohrožovala její svrchované hranice.“

Barrot zároveň zdůraznil, že nevěří, že by Spojené státy „vtrhly“ do Grónska, ale varoval, že se svět dostává do „éry návratu práva silnějšího“.

Na úterní hodinové tiskové konferenci Trump odmítl vyloučit použití vojenské síly k převzetí kontroly nad Panamským průplavem a Grónskem. Dále naznačil, že plánuje využít „ekonomické síly“ k tomu, aby Kanada byla začleněna do Spojených států.

Krátce po těchto výrocích odcestoval jeho nejstarší syn, Donald Trump Jr., do grónského hlavního města Nuuk na to, co označil za soukromou návštěvu. Během několika hodin strávených na ostrově se nesetkal s žádnými vládními představiteli.

Donald Trump již v minulosti prohlásil, že převzetí kontroly nad Grónskem je „absolutní nutností“ pro „ekonomickou bezpečnost“ Spojených států. Nicméně Grónsko, které je od roku 1979 autonomním územím Dánského království, opakovaně uvedlo, že není na prodej.

Dánská premiérka Mette Frederiksen i grónský premiér Múte Egede zdůraznili, že rozhodnutí o budoucnosti Grónska náleží výhradně jeho obyvatelům. Frederiksen poznamenala: „Mezi obyvateli Grónska panuje jednoznačná podpora pro to, aby Grónsko nebylo na prodej nyní ani v budoucnu. Grónsko patří Gróňanům.“

Grónsko, největší ostrov na světě s populací přibližně 57 000 lidí, má od roku 2009 právo uspořádat referendum o nezávislosti. Premiér Egede, člen proindependence strany Společenství lidí (IA), prohlásil minulý týden: „Grónsko není na prodej a nikdy nebude na prodej.“

Barrot také vyzval Evropskou unii, aby odolala hrozbám nejen ze strany Trumpa, ale i dalších globálních aktérů, včetně Elona Muska. Ten se podle něj vyjádřil výhružně vůči některým evropským lídrům, zejména německému kancléři Olafu Scholzovi.

„Pokud Evropská komise neví, jak nás ochránit před tímto zasahováním nebo těmito hrozbami, musí členským státům, včetně Francie, poskytnout prostředky k vlastní ochraně,“ zdůraznil Barrot.

Napětí mezi USA a EU v souvislosti s Trumpovými prohlášeními i jeho přístupem k zahraniční politice zůstává vysoké, což vytváří nové výzvy pro transatlantické vztahy.