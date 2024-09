Netanjahu: Hamás popravil šest rukojmích, střelil je do zátylku

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Foto: Prime Minister of Israel

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že palestinští militanti z hnutí Hamás "popravili" šest rukojmí střelou do zátylku. Těla těchto obětí objevila izraelská armáda v noci na neděli na jihu Pásma Gazy. Uvedl to server Times of Israel.