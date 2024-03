Netanjahua varování ostatních států nezajímá. Armáda do Rafáhu vstoupí, oznámil

"Budeme pokračovat v likvidaci Hamásu," prohlásil izraelský premiér, odmítající mezinárodní tlak. Zároveň opakoval, že cílem je obnovit bezpečnost a přinést "úplné vítězství izraelskému lidu a státu Izrael."

Město Rafáh v jižní části Pásma Gazy slouží jako útočiště pro přibližně 1,5 milionu Palestinců, což způsobuje přetížení tohoto nejjižnějšího města v Gaze u hranic s Egyptem, upozorňuje DPA. Existují obavy, že jakékoliv útoky na Rafah mohou mít za následek mnoho civilních obětí.

Mnohé země v současnosti kritizují kroky izraelské armády v Pásmu Gazy kvůli tamnímu nepříznivému humanitárnímu stavu. Izrael však argumentuje, že poražení Hamásu není možné bez operace v Rafahu, přičemž se obává obnovení teroristických aktivit této organizace po válce.

Izrael a palestinské militantní hnutí Hamás se zatím neblíží k dohodě o přerušení bojů v Pásmu Gazy a propuštění rukojmí. Oznámil to v úterý Katar s tím, že situace je nadále "velmi složitá".

Navzdory jednáním, kterých se účastní zprostředkovatelé ze Spojených států, Kataru a Egypta, začal posvátný měsíc muslimů, ramadán, bez očekávaného příměří a výměny vězňů.

"Nejsme blízko dohody, což naznačuje, že strany nejsou na cestě k nalezení jazyka, který by mohl vyřešit současné neshody ohledně implementace dohody," řekl mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mádžid Ansárí na tiskové konferenci.

Ansárí zdůraznil, že všechny strany pokračují v jednáních s cílem dosáhnout dohody, a vyjádřil naději, že to bude možné ještě během ramadánu. Nicméně nebyl schopen odhadnout, jak dlouho to bude trvat, a vysvětlil, že situace je nadále velmi složitá. Katar podle něj činí vše, co je v jeho silách, aby obě strany směroval k dohodě.

Politický vůdce Hamásu Ismáíl Haníja v neděli prohlásil, že jeho hnutí je otevřeno jednáním s Izraelem. Dodal, že Hamás usiluje o trvalé příměří a stažení izraelských vojáků z Gazy či větší přístup k humanitární pomoci. Izrael však odmítá úplné stažení svých vojsk z této palestinské enklávy, a premiér Benjamin Netanjahu přislíbil, že bude usilovat o zničení Hamásu i po uzavření příměří.

Válka v pásmu Gazy vypukla 7. října po útoku Hamásu na jih Izraele, při kterém zemřelo přibližně 1160 lidí, většinou civilistů. Militanti také unesli asi 250 rukojmích, z nichž Izrael předpokládá, že v Gaze jich stále zůstává 99 a 30 z nich již pravděpodobně zemřelo. Odvetné útoky Izraele a pozemní ofenzíva do Pásma Gazy si vyžádaly podle tamního ministerstva zdravotnictví již přes 31 110 obětí.

Katar zprostředkoval koncem listopadu týdenní příměří v Pásmu Gazy, které vedlo k propuštění některých rukojmích i palestinských vězňů z izraelských věznic. Během příměří se podařilo doručit do Gazy i velmi potřebnou humanitární pomoc.