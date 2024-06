Putinova mašinérie obchází sankce. Nová moskevská stínová flotila je připravena

První sankce EU proti ruskému plynu ještě ani nevstoupily v platnost, ale už to vypadá, že je Rusko obchází. Tankery na zkapalněný zemní plyn (LNG) jsou v Dubaji převáděny na neznámé společnosti. Jedna loď zůstává nedotčena útoky Huthů.

Stejně jako EU přijala první plynové sankce proti Rusku, v odvětví LNG se již objevují náznaky stínové flotily pro vývoz LNG z Ruska. Rusko nashromáždilo v tomto ohledu bohaté zkušenosti v ropném sektoru.

Zatímco Evropská unie kvůli ruské invazi na Ukrajinu již dávno přestala dovážet ruskou ropu na moři, LNG lze stále dovážet z Ruska do EU. Německý institut pro ekonomický výzkum (DIW) považuje úplné stažení ruského plynu za možné, některé země EU to ale vidí jinak. Nejnovější sankční balíček alespoň zakáže od příštího roku další přepravu LNG z ruských přístavů do třetích zemí. Zákaz překládky má snížit množství LNG, které může Rusko prodat kvůli nedostatečné přepravní kapacitě.

Obvykle ruské tankery, které jsou vhodné pro provoz ve vodách pokrytých ledem, přepravují LNG z poloostrova Jamal na Sibiři do přístavů EU. Tam se LNG naloží do normálních tankerů, které pak plují do vzdálených oblastí světa. To umožňuje tankerům „icebreaker“ výrazně více plaveb. Podle údajů komise EU bylo v loňském roce přeloženo přes země EU do jiných zemí kolem 4 až 6 miliard metrů krychlových ruského LNG. Postiženy by mohly být podniky v hodnotě několika miliard eur.

Podle agentury Bloomberg bylo v posledních třech měsících vlastnictví nejméně osmi tankerů převedeno na málo známé společnosti v Dubaji, z nichž čtyři jsou určeny pro ledové vody. Toto opatření naznačuje, že Rusko možná obchází sankce uvalené EU na přepravu ruské ropy a LNG.

Nejméně tři z osmi tankerů mají podle Mezinárodní námořní organizace neznámé pojistitele, což je v odvětví LNG neobvyklé. Navíc počet schválení pro severní námořní cestu z Ruska do Asie dosáhl rekordního počtu.

EU se svým nejnovějším sankčním balíčkem snaží zabránit obcházení dříve uvalených sankcí. Ruští analytici však naznačují, že vzniká stínová flotila LNG, neboť ruské společnosti hledají nové kupce a alternativní trasy.

Podle společnosti Equasis bylo v posledních třech měsících vlastnictví nejméně osmi plavidel převedeno na málo známé společnosti v Dubaji. Čtyři z nich již Moskva dostala povolení k plavbě v ruských arktických vodách letos v létě.

To se nápadně podobá manévrům vytváření stínové flotily ropných tankerů, včetně použití neprůhledných společností a lodí tak starých, že by za normálních okolností byly vyřazeny z provozu.

Nejméně tři z tankerů mají své pojišťovny uvedené jako "neznámé" v databázi Mezinárodní námořní organizace, což je další charakteristika lodí ve stínové flotile.

"Existuje několik náznaků, které ukazují na snahu Ruska vytvořit stínovou flotilu pro LNG," řekl Malte Humpert, zakladatel Arktického institutu, think-tanku se sídlem ve Washingtonu.

Nákup starších lodí, převod plavidel na dubajský subjekt a rekordní počet povolení pro Severní mořskou cestu naznačují, že dílky "skládačky stínové flotily" do sebe zapadají.

Rusko, které je v současnosti čtvrtým největším vývozcem LNG, má všechny důvody pokračovat ve snaze najít alternativní cesty na globální trh. Jakmile však bude vytvořena síť pro obcházení sankcí, západní úřady se na ni zaměří. Tato hra připomíná hru na kočku a myš, dodala agentura Bloomberg.