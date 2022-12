Obětí listopadového zemětřesení na Jávě je nakonec mnohem více

O stížnosti odsouzeného lobbisty Romana Janouška proti zamítnutí jeho žádosti o dřívější propuštění z vězení plánuje pražský městský soud rozhodovat v úterý. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí soudu Adam Wenig. Jednání bude podle něj neveřejné. Pokud by soud Janouškovi vyhověl, musel by dát věznici okamžitě pokyn k lobbistovu propuštění.