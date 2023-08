Papež František nechce cestovat po Evropě. Pojede do Kosova i Mongolska

Když byl papež dotázán na budoucí plány ohledně návštěv dalších zemí, odpověděl: "Pracujeme na Kosovu, ale zatím to není definitivní." "Nemám v úmyslu navštívit žádnou z velkých evropských zemí, dokud neuzavřu mé záležitosti s těmi menšími," dodal s tím, že v roce 2014 navštívil Albánii jako první malou zemi.

Na programu papežovy cesty je také návštěva Marseille ve dnech 22. a 23. září. Papež zdůraznil, že vnímá tuto návštěvu jako setkání s tímto městem, nikoliv pouze s Francií. Tato návštěva je plánována jako setkání katolíků z oblasti Středozemního moře, konkrétně Rencontres Méditerranéennes.

Kromě toho má 86letý papež na konci srpna v plánu cestovat do Mongolska. V rozhovoru s španělským periodikem také vyjádřil zájem o návštěvu své rodné Argentiny v příštím roce. Toto by byla jeho první návštěva této země od zahájení pontifikátu před více než deseti lety. Taktéž by mohl navštívit sousední Uruguay. K dalším plánovaným cestám se v rozhovoru nevyjádřil, ačkoliv na začátku roku zmínil možnou návštěvu Indie, jak připomněla agentura Kathpress.