Papež František vyzval Ukrajinu, aby měla odvahu vyvěsit bílou vlajku

František svůj postoj vyjádřil v rozhovoru pro švýcarskou televizní stanici RSI, který byl nahrán ještě v únoru, před poslední nabídkou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana uspořádat summit mezi Ukrajinou a Ruskem s cílem ukončit tento vojenský konflikt.

Erdogan představil novou nabídku poté, co se setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Istanbulu. Zelenskyj uvedl, že ačkoli chce mír, neustoupí žádnému území.

Plán Zelenského požaduje stažení ruských vojsk z celé Ukrajiny a obnovení jejích státních hranic. Kreml odmítl zapojit se do mírových jednání podle podmínek stanovených Kyjevem.

V rozhovoru novinář Františka otázal na jeho postoj k diskusi o Ukrajině mezi těmi, kteří tvrdí, že by se měla vzdát, protože nebyla schopna odrazit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo kroky nejsilnější strany. Novinář ve své otázce použil termín "bílá vlajka".

"Je to jedna z interpretací, to je pravda," uvedl František podle předběžného přepisu rozhovoru a částečného videozáznamu získaného Reuters. Celý rozhovor se má odvysílat 20. března v rámci nového kulturního programu.

"Myslím si však, že nejsilnější je ten, kdo se podívá na situaci, myslí na lidi, má odvahu vyvěsit bílou vlajku a jednat," řekl František a dodal, že jednání by měla probíhat s pomocí mezinárodních mocností.

"Slovo jednat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, musíte mít odvahu vyjednávat," prohlásil papež.

Předpokládá se, že to bylo poprvé, kdy František v diskusi o válce na Ukrajině použil výrazy jako "bílá vlajka" nebo "poražený", ačkoli v minulosti již mluvil o potřebě jednání.

"Člověk se může stydět," řekl František o vyjednávání, "ale kolik mrtvých si tato válka ještě vyžádá? Možná je lepší vyjednávat včas, najít zemi, která může být zprostředkovatelem," uvedl František a zmínil mezi takovými zeměmi Turecko.

"Styďte se vyjednávat, dokud se věci nezhorší," řekl František, který již v minulosti vyzýval za "mučednickou Ukrajinu".

Zelenskyj v únoru uvedl, že od invaze v únoru 2022 zahynulo 31 000 ukrajinských vojáků a že v okupovaných oblastech země bylo zabito desetitisíce civilistů.