Pekarová Adamová ukončila návštěvu Tchaj-wanu, sešla se s prezidentkou i premiérem

Česko by mohlo mít až 12 malých modulárních reaktorů, které by měly v budoucnu nahradit výrobu elektřiny z uhelných elektráren. Stavět by se mohly začít nejdříve za 12 let. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po návštěvě Elektrárny Dětmarovice. Právě tam by podle společnosti ČEZ mohl jeden takový reaktor vzniknout.