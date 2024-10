Peskov shodil plán Západu ze stolu. Válku neukončíme, vzkazuje

Peskov uvedl, že existuje několik nápadů na možné mírové dohody, ale žádný z nich nemá reálný základ. Zmínil také „německý scénář“, odkazující na zprávy, že německá vláda údajně zvažovala podobné návrhy.

Italský deník La Repubblica v září uvedl, že Německo navrhlo mírové řešení, při kterém by Rusko dočasně kontrolovalo část Ukrajiny, zatímco zbytek země by buď vstoupil do NATO, nebo získal silné bezpečnostní záruky.

Německá vláda se k těmto zprávám dosud nevyjádřila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takové řešení odmítá a trvá na navrácení všech okupovaných území. Nedávno zdůraznil, že Ukrajina potřebuje mír, který nebude zahrnovat obchodování se suverenitou nebo územím.

Jedním z hlavních cílů Ruska v této válce je zabránit členství Ukrajiny v NATO.

Ukrajina plánuje představit svůj "vítězný plán" zaměřený na ukončení války s Ruskem na summitu kontaktní skupiny na podporu Ukrajiny, který se uskuteční 12. října na letecké základně Ramstein v Německu.

Oznámil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje server Ukrainska pravda.

"Na summitu představíme vítězný plán – konkrétní a jasné kroky k ukončení války. Odhodlání našich partnerů a posílení Ukrajiny může zastavit ruskou agresi," uvedl prezident na síti X (dříve Twitter).

Ukrajina odolává ruské invazi již více než dva a půl roku. V září Zelenskyj oznámil, že Kyjev dokončil přípravu tohoto plánu, ale jeho podrobnosti zatím nebyly zveřejněny.

Prezident ho koncem září představil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a také prezidentským kandidátům Donaldu Trumpovi a Kamale Harrisové.

Podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí Matthewa Millera obsahuje plán "několik užitečných kroků," na jejichž realizaci by Washington s Kyjevem spolupracoval.

Deník Wall Street Journal (WSJ) citoval nejmenovaného amerického představitele, který uvedl, že plán je v podstatě aktualizovanou žádostí o více zbraní a zrušení omezení na používání raket dlouhého doletu, ale postrádá komplexní strategii.