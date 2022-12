Pohádka Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou nově včetně scény s mrtvou liškou

Nejsledovanějším pořadem Štědrého dne byla premiéra pohádky České televize O vánoční hvězdě. Vidělo ji 2,68 milionu diváků starších 15 let. Je to 62 procent všech lidí, kteří měli od 19:00 hodin zapnutou televizi. Sledovanost premiérové pohádky na ČT1 byla téměř o čtvrt milionu vyšší než u loňské Princezny a půl království. Vyplývá to z dat České televize, která je dnes poskytla ČTK.