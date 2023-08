Polsko nadále znepokojují provokující wagnerovci. K hranici míří další vojáci

Zpráva Evropské organizace pro sledování klimatu (Copernicus) potvrdila, že letošní červenec byl s velkým náskokem nejteplejším měsícem v měřené historii, která sahá až do let 1850, respektive 1940. Vědci ale předpokládají, že jde o překonání desítky tisíc let starých rekordů.